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Юлиан Дракслер: я считаю Озила одним из лучших игроков мира

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер хочеть видеть в своей команде хавбека "Арсенала" Месута Озила.

"Я считаю Озила одним из лучших игроков мира. Хочу, чтобы он перешел в ПСЖ. Здесь он будет получать настоящее удовольствие от игры. Мне очень нравится тренироваться с Озилом в составе сборной Германии", - цитирует Дракслера Sky Sports.
Теги: Дракслер Озил Арсенал ПСЖ
Вчера, 23:03
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