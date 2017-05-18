Юлиан Дракслер: я считаю Озила одним из лучших игроков мира

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер хочеть видеть в своей команде хавбека "Арсенала" Месута Озила."Я считаю Озила одним из лучших игроков мира. Хочу, чтобы он перешел в ПСЖ. Здесь он будет получать настоящее удовольствие от игры. Мне очень нравится тренироваться с Озилом в составе сборной Германии", - цитирует Дракслера Sky Sports.