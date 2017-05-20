Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Мордовия", "Сокол", "Луч-Энергия" и "Спартак-Нальчик" вылетели из ФНЛ

Завершились матчи 38-го тура Футбольной национальной лиги, после которого определились команды, покидающие лигу.

Ими стали "Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол" и "Спартак-Нальчик" и ранее определившийся "Нефтехимик".

ФНЛ. 38 тур

"Сибирь" - "Спартак-2" - 2:1

Голы: Давыдов, 37, Качан, 53, Андреев, 80

"Сибирь": Цыган, Качан, Кушнирук, Магаль, Макаренко, Гладышев, Азаров (Андреев, 76), Рухаиа, Чеботару, Вотинов, Беляев (Плопа, 90)

"Спартак-2": Филиппов, Кутин, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Савичев (Руденко, 86), Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Тимофеев, Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)

Предупреждения: Тимофеев, 39, Качан, 56, Кутин, 57, Магаль, 72, Беляев, 83, Тимофеев, 90+2

Удаления: Тимофеев, 90+2.


"Сокол" - "Зенит-2" - 0:3

Голы: Погребняк, 5, Евсеев, 54, Крапухин, 90+4

"Сокол": Фёдоров (Сугробов, 46), Семёнов, Васянович (Шпитальный, 73), Ходырев, Магадиев, Пасько, Паштов (Перченок, 68), Романенко, Мануковский, Платика, Дудолев

"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Вяткин, Чернов, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов (Исаев, 59), Рязанцев (Лобов, 90), Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)

Предупреждения: Семёнов, 40, Ящук, 43, Бавин, 45+1, Карпов, 80, Платика, 83

Удаления: Ходырев, 31.


"Мордовия" - "Луч-Энергия" - 1:1

Голы: Килин, 49, Алхазов, 66 (пен.)


"Шинник" - "Балтика" - 0:1

Гол: Крючков, 72


"Кубань" - "Спартак-Нальчик" - 3:1

Голы: Маляров, 4, Лобкарёв, 16, Маляров, 60, Бажев, 90+2 (пен.)
Теги: Спартак-2 Зенит-2
Сегодня, 16:11
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Пивовед
Зря ты так..
Черевченко за короткий срок смог выстроить Команду из погибавшего набора футболистов..

Посмотри его статистику - с таким рывком , будь Черевченко с самого начала у руля Балтики, она могла бы претендовать на выход в вышку

Ты состав Балтики видел? С таким составом сложнее вылететь чем остаться. В зимнее трансферное окно вместе с Черевченко пришли Шешуков (этот почти не играл), Концедалов из Крыльев, Тишкин из Томи, Фролов из Кубани (который раньше запасным вратарем в Динамо был), Скопинцев из Ростова это все игроки из высшей лиги (пусть и малоизвестные), но эти переходы из высшей лиги в предпоследнюю команду ФНЛ (!!!) плюс игроки из Енисея, Тосно и Факела - сильных команд ФНЛ.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как вы можете такое про Виталия Леонтьевича писать! Он же лучший друх Спартака. Даже с Глушаковым бухал...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
И зачем в Саранску ЧМ...Черышева специально главным пригласили, что бы из ФНЛ вылететь..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Зря ты так..
Черевченко за короткий срок смог выстроить Команду из погибавшего набора футболистов..

Посмотри его статистику - с таким рывком , будь Черевченко с самого начала у руля Балтики, она могла бы претендовать на выход в вышку

Просто не слежу. Тогда вопрос снимается. Но про Мордовию и Мутко все в сиде smile smile


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Шинник лег под Балтику?

Зря ты так..
Черевченко за короткий срок смог выстроить Команду из погибавшего набора футболистов..

Посмотри его статистику - с таким рывком , будь Черевченко с самого начала у руля Балтики, она могла бы претендовать на выход в вышку


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мордовия вылетела неожиданно. Балтика ожидаемо спаслась. Но тут было либо-либо...
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Балтика!
СПАСЛИСЬ!!
Игорь Черевченко - спасибо, тренер !
МОЛОДЦЫ !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (8)
online

Запитерасты вовремя занесли чемоданчик, а то тоже бы вылетели.


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:13) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Накуя в мордовии ЧМ и новый стадион???? Мутко,ау, ответь!!!!!
P.S. Шинник лег под Балтику? flushed


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.