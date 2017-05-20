"Мордовия", "Сокол", "Луч-Энергия" и "Спартак-Нальчик" вылетели из ФНЛ

Завершились матчи 38-го тура Футбольной национальной лиги, после которого определились команды, покидающие лигу.Ими стали "Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол" и "Спартак-Нальчик" и ранее определившийся "Нефтехимик".ФНЛ. 38 турГолы: Давыдов, 37, Качан, 53, Андреев, 80: Цыган, Качан, Кушнирук, Магаль, Макаренко, Гладышев, Азаров (Андреев, 76), Рухаиа, Чеботару, Вотинов, Беляев (Плопа, 90): Филиппов, Кутин, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Савичев (Руденко, 86), Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Тимофеев, Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)Предупреждения: Тимофеев, 39, Качан, 56, Кутин, 57, Магаль, 72, Беляев, 83, Тимофеев, 90+2Удаления: Тимофеев, 90+2.Голы: Погребняк, 5, Евсеев, 54, Крапухин, 90+4: Фёдоров (Сугробов, 46), Семёнов, Васянович (Шпитальный, 73), Ходырев, Магадиев, Пасько, Паштов (Перченок, 68), Романенко, Мануковский, Платика, Дудолев: Бабурин, Карпов, Вяткин, Чернов, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов (Исаев, 59), Рязанцев (Лобов, 90), Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)Предупреждения: Семёнов, 40, Ящук, 43, Бавин, 45+1, Карпов, 80, Платика, 83Удаления: Ходырев, 31.Голы: Килин, 49, Алхазов, 66 (пен.)Гол: Крючков, 72Голы: Маляров, 4, Лобкарёв, 16, Маляров, 60, Бажев, 90+2 (пен.)