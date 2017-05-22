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Алексей Зуев: "Спартак" - чемпион! Спасибо за сезон! (фото)

Бывший вратарь "Спартака" Алексей Зуев выложил фотографию в Инстаграме, на которой он запечатлен в компании игроков "Спартака" Андрея Ещенко, Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Экс-голкипер поблагодарил команду за сезон.


Теги: Зуев Спартак
Сегодня, 09:53
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