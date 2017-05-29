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"Терек" подпишет новое соглашение с Родолфо

"Терек" продлит контракт с защитником Родолфо еще на один год, сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

"Подпишем с ним контракт как с футболистом на один год, когда он вернется (из отпуска). После сезона будем общаться снова", - цитирует Айдамирова ТАСС.

Также гендиректор рассказал, что "Терек" заинтересован продлить истекший контракт с вратарем Евгением Городовым. Ранее сообщалось, что "Урал" сделал запрос "Тереку" на покупку вратаря.

"Зачем к нам обращаться, если контракт Городова истек? Сейчас мы все обговариваем, общаемся, и клуб заинтересован в продлении с ним контракта", - отметил Айдамиров.
Теги: Родолфо Терек
Вчера, 23:13
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