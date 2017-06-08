На матч Россия - Чили продано около 17 тысяч билетов

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:44
Сергей Фурсенко: секретный контракт с Манчини? Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты (17)
Сергей Фурсенко: секретный контракт с Манчини? Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты (17)
07:15
Сергей Юран: не надо выделять финансы и быстро испарять их не в том направлении, в котором изначально планировалось
Сергей Юран: не надо выделять финансы и быстро испарять их не в том направлении, в котором изначально планировалось
Вчера 23:55
Евгений Селезнев: ждем комментариев: "Зажрались, козлы" (10)
Евгений Селезнев: ждем комментариев: "Зажрались, козлы" (10)
Вчера 23:53
Сборная Италии со счетом 3:0 разгромила Уругвай
Сборная Италии со счетом 3:0 разгромила Уругвай
Вчера 23:28
Агент: возвращение Халка в "Зенит"? Без шансов (19)
Агент: возвращение Халка в "Зенит"? Без шансов (19)
Вчера 23:14
Агент: Миранчук сможет уйти в хороший европейский клуб, в контракте все предусмотрено (4)
Агент: Миранчук сможет уйти в хороший европейский клуб, в контракте все предусмотрено (4)
Вчера 23:08
"Краснодар" и "Динамо" проявляют интерес к Данни (20)
"Краснодар" и "Динамо" проявляют интерес к Данни (20)
Вчера 21:38
Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис (1)
Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис (1)
Вчера 21:21
Агент: с Зобниным "Спартак" поступил красиво (20)
Агент: с Зобниным "Спартак" поступил красиво (20)
Вчера 20:09
Фернандо поддержал Романа Зобнина в Инстаграме
Фернандо поддержал Романа Зобнина в Инстаграме
Вчера 19:22
Мирча Луческу: я принес "Зениту" 100 млн евро, а мне даже не сообщили о смене тренера (93)
Мирча Луческу: я принес "Зениту" 100 млн евро, а мне даже не сообщили о смене тренера (93)
На матч Россия - Чили продано около 17 тысяч билетов
Около 17 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Чили, который состоится в пятницу, сообщили в пресс-службе РФС.
Игра пройдет в Москве на "Арене ЦСКА", вмещающей 30 тысяч зрителей. Начало матча в 19:00 мск.
"На полдень четверга было реализовано около 17 тысяч билетов", - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе.
Ранее РФС объявил, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.
Игра пройдет в Москве на "Арене ЦСКА", вмещающей 30 тысяч зрителей. Начало матча в 19:00 мск.
"На полдень четверга было реализовано около 17 тысяч билетов", - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе.
Ранее РФС объявил, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.