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На матч Россия - Чили продано около 17 тысяч билетов

Около 17 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Чили, который состоится в пятницу, сообщили в пресс-службе РФС.

Игра пройдет в Москве на "Арене ЦСКА", вмещающей 30 тысяч зрителей. Начало матча в 19:00 мск.

"На полдень четверга было реализовано около 17 тысяч билетов", - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе.

Ранее РФС объявил, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:54
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