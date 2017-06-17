Александру Шпрыгину аннулировали паспорт болельщика впреддверии Кубка конфедераций

Бывший глава Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин сообщил, что ему было отказано в получении паспорта болельщика. Этот документ необходим для посещения матчей Кубка конфедераций-2017."Ждал Кубок конфедераций как праздник и очень спешил сегодня в Питер. Случайно глянул почту. За 100 километров разворачиваюсь и еду назад. Странные методы.Самое интересное, билет и паспорт болельщика у меня на руках, мне его одобрили. Но за 3 часа до открытия КК-2017 аннулировали! Не красиво!!!", – написал Шпрыгин в твиттере.