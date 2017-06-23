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Неманья Матич может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Manchester Evening News.

Манкунианцы согласовали с футболистом условия личного контракта.

В минувшем сезоне 28-летний Матич провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.
Теги: Матич Челси Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 20:17
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