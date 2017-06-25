Лыко-мочало, повторяй сначала. Колумбийский арбитр устроил цирк на матче Германия - Камерун

Кубок Конфедераций



Группа B. 3-й тур



Стадион: Фишт (Сочи, Россия)



Германия - Камерун 3:1



Голы: Демирбай, 49, Вернер, 69, 85 - Абубакар, 82

Германия ожидаемо победила Камерун, но игра в Сочи запомнится благодаря колумбийскому арбитру Вильмару Рольдану, впервые удалившему игрока по видеоповтору, впервые удалившему по видеоповтору не того игрока и впервые исправившему свою ошибку в идентификации игрока по видеоповтору.Не скажу, что я очень сильно удивился началу матча Германия – Чили, где неистовые латиноамериканцы своим прессингом измучили несыгранную и неопытную команду соперника. Но такой же прыти от Камеруна ждать всё-таки не приходилось. Однако чемпионам Африки было плевать на ожидания.Конечно, в плане интенсивности и слаженности прессинга, а также в быстром и точном расставании с мячом камерунцы были на порядок ниже чилийцев, потому и не смогли в первые 20 минут забить или создать какой-то убойный момент. Но уже за тот факт, что на протяжении половины тайма Германия постоянно ошибалась и не могла подобраться к чужой штрафной, команда Уго Брооса заслуживает уважения. Сочинские болельщики, несколько раз заряжавшие в поддержку Камеруна, были довольны.Вторая половина тайма всё-таки осталась за Германией: фавориты смогли наладить контроль мяча на чужой половине поля, переориентировали вектора атаки на левый фланг, куда неплохо включался Платтехардт. Однако немцы частенько залезали в офсайд: например, оттуда замыкал подачу игрока «Герты» Тимо Вернер. Киммих же при подаче Платтенхардта находился в правильном положении, но не попал по мячу.Активен был Эмре Джан. Человек, из которого в «Ливерпуле» не так давно пытались вылепить центрального защитника, являлся чуть ли не главной фигурой в перемещении мяча в атаке и сам однажды неплохо пробил из-за штрафной. Не вполне оправдывал доверие Демирбай, сменивший в старте Леона Горецку.Зато Кариму удалось с лихвой компенсировать свою не самую органичную и активную игру одним ударом в самом начале 2-го тайма. Демирбай и Дракслер разрушили построение Камеруна в центре поля своей стеночкой, в итоге первый великолепно пробил с 20-ти метров. Удар ударом, но капитан отдал Кариму просто потрясающую передачу пяточкой, которая застала камерунцев врасплох.Кстати, удивляться тому, что Германия открыла счёт только во 2-м тайме, абсолютно не стоилоОказалось, что этого удара плетью достаточно, дабы укротить «неукротимых львов», как называют сборную Камеруна. Тут же дублёры чемпионов мира принялись катать мяч по чужой штрафной, имел шанс оформить дубль Демирбай, выходил 1 на 1 Вернер. Африканцы посыпались, но им необходимо было перетерпеть эти минуты, ибо 2-й мяч заканчивал всё.Всё-таки немцы на этот турнире не походят на пресловутую машину – их давления хватило лишь на 10 минут. Дальше Камерун пришёл в себя, начал зарабатывать стандарты у своих ворот, но поплыл и сплавил камерунскую команду колумбийский арбитр Вильмар Рольдан.На 63-й минуте Мабука (тот самый, который привёз пенальти в матче с Австралией) пошёл в обоюдоопасный стык с высоко поднятыми ногами обоих участников против Джана. Стоит отметить, что Мабука убрал ногу в конце стыка и попал по колену соперника лишь вскользь. Арбитр же принял интересное решение: дал заслуженную жёлтую Сиани, который вообще не при делах. Потом Рольдан посмотрел повтор и достал для Сиани красную. Игрокам удалось чуточку вразумить сошедшего с ума арбитра: со второго повтора он наконец разглядел, кто фолил, и вручил красную Мабуке. Хотя на красную это не особо тянуло и по духу игры ударило гораздо сильнее, чем главный неудачник турнира Мабука по Сиани. В общем, колумбийские арбитры, видимо, кое-что привезли с собой с родины. В концовке линейный ещё и забыл, что офсайд на своей половине поля не фиксируется.В сложившейся ситуации ещё и непонятно, за что получают зарплату 3 джентльмена у мониторов, если главный принимает решение и смотрит повтор сам. Они ведь даже не пишут статьи для Русфутбола.Сразу после удаления Мабуки Киммих выполнил шикарную подачу на Вернера, который, казалось, похоронил шокированных камерунцев.Однако команда Уго Брооса не сдалась просто так: Абубакар лёгким касанием откликнулся на навес Нгамалеу и смутил Тер Штегена (всё-таки немцам хорошо, у них есть Нойер). Едва Камерун собрался с силами пойти сравнять счёт, как сработали замены Лёва. Если в матче с Чили он так и закончил матч стартовым составом, то на этот раз вышедшие на замену Хенрикс и Брандт соорудили для Вернера ещё один гол. В оставшееся время Германия могла забить ещё раза 3, но пожалела соперника. Несмотря на это, благодаря австралийцам команда Лёва единолично выиграла группу и останется на полуфинал в своём любимом Сочи – в олимпийскую столицу приедут мексиканцы.тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди (Хенрихс, 74), Дракслер (Юнес, 80), Демирбай (Брандт, 81), ВернерОндоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Джум (Нгамалё, 58), Сиани, Муканджо (Гиоата, 72), Абубакар, Бассогог (Токо Экамби, 86): Мабука, 64