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Эммануэль Эменике подписал контракт с "Олимпиакосом"

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике, ранее выступавший за "Спартак", продолжит карьеру в "Олимпиакосе", сообщает официальный сайт клуба.

Детали перехода 30-летнего футболиста не сообщаются.
Теги: Фенербахче Олимпиакос Эменике Трансферы
Сегодня, 20:03
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(0)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:44) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
попылит еще)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А как же Локо и Спартак. Ау, журналисты.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Батька (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (3)

Удачи людоеду )
Регистрация: 9.09.2016
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