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Денис Ткачук: в Самаре на "Луч" пришло больше болельщиков, чем в Казани на ЦСКА

Футболист «Крыльев Советов» Денис Ткачук поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в самарскую команду, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин. В стартовом туре ФНЛ «Крылья» дома обыграли «Луч-Энергию» 2:0.

– Первые минут 30 мы ничего не могли сделать, потому что соперник очень низко сел. Они контролировали игру, наверное, посмотрели нас. Потом мы привыкли к полю. 1-й гол нам очень помог. Во 2-м тайме тренер нам подсказал момент, и мы начали хорошо играть. Много подборов выиграли, много раз били по воротам, в одной атаке, по-моему, 7 раз били.

Соперники бились, катились, по самоотдаче вообще вопросов нет. Понятно, что мастерства у нас побольше. Судье было очень тяжело принять решение, когда меня сбил человек на желтой карточке. Решил не удалять, его никто не винит.

– А как так получилось? Тот момент вызвал гомерический смех…

– Волнение есть. Первая игра на своём стадионе, хотели выиграть. Много болельщиков пришло, в Казани даже меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» сейчас. Надеюсь, болельщики меня услышат: «Приходите на следующий матч, нам очень нужна Ваша поддержка!»

– Чего не хватило, чтобы лучше исполнить стандарты?

– Я недолго в команде, провёл 7 тренировок, много времени отдыхал. Сейчас буду набирать форму, привыкать к ребятам, а они – ко мне. Будем забивать больше голов со стандартов. У нас высокорослые футболисты и тренер, который удивляет стандартами.

– Насколько удобно сегодня было играть не слева, а справа?

– Разницы нет. Просто тут я больше смещаюсь в центр. Но было тяжело, поскольку «Луч» играл в 3 центральных защитника, ещё опорник встречал. Когда будут соперники с четырьмя защитниками, будет легче. Если я буду смещаться, ребята будут нырять, создавать больше моментов. Мы это наигрываем, тренер от нас требует.
Теги: Ткачук Крылья Советов Луч-Энергия
Сегодня, 22:07
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вы бы еще гавенее играли, на вас вообще никто не ходил бы.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ДЕНИС ТКАЧУК: В САМАРЕ НА "ЛУЧ" ПРИШЛО БОЛЬШЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ЧЕМ В КАЗАНИ НА ЦСКА

joy на Цска и в Москве то никто не ходит,в Самаре хоть болельщиков увидишь,это тебе не пустые кресла на стадионе Цска созерцать
Регистрация: 1.02.2017
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