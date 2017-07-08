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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Ткачук: в Самаре на "Луч" пришло больше болельщиков, чем в Казани на ЦСКА
Футболист «Крыльев Советов» Денис Ткачук поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в самарскую команду, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин. В стартовом туре ФНЛ «Крылья» дома обыграли «Луч-Энергию» 2:0.
– Первые минут 30 мы ничего не могли сделать, потому что соперник очень низко сел. Они контролировали игру, наверное, посмотрели нас. Потом мы привыкли к полю. 1-й гол нам очень помог. Во 2-м тайме тренер нам подсказал момент, и мы начали хорошо играть. Много подборов выиграли, много раз били по воротам, в одной атаке, по-моему, 7 раз били.
Соперники бились, катились, по самоотдаче вообще вопросов нет. Понятно, что мастерства у нас побольше. Судье было очень тяжело принять решение, когда меня сбил человек на желтой карточке. Решил не удалять, его никто не винит.
– А как так получилось? Тот момент вызвал гомерический смех…
– Волнение есть. Первая игра на своём стадионе, хотели выиграть. Много болельщиков пришло, в Казани даже меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» сейчас. Надеюсь, болельщики меня услышат: «Приходите на следующий матч, нам очень нужна Ваша поддержка!»
– Чего не хватило, чтобы лучше исполнить стандарты?
– Я недолго в команде, провёл 7 тренировок, много времени отдыхал. Сейчас буду набирать форму, привыкать к ребятам, а они – ко мне. Будем забивать больше голов со стандартов. У нас высокорослые футболисты и тренер, который удивляет стандартами.
– Насколько удобно сегодня было играть не слева, а справа?
– Разницы нет. Просто тут я больше смещаюсь в центр. Но было тяжело, поскольку «Луч» играл в 3 центральных защитника, ещё опорник встречал. Когда будут соперники с четырьмя защитниками, будет легче. Если я буду смещаться, ребята будут нырять, создавать больше моментов. Мы это наигрываем, тренер от нас требует.
– Первые минут 30 мы ничего не могли сделать, потому что соперник очень низко сел. Они контролировали игру, наверное, посмотрели нас. Потом мы привыкли к полю. 1-й гол нам очень помог. Во 2-м тайме тренер нам подсказал момент, и мы начали хорошо играть. Много подборов выиграли, много раз били по воротам, в одной атаке, по-моему, 7 раз били.
Соперники бились, катились, по самоотдаче вообще вопросов нет. Понятно, что мастерства у нас побольше. Судье было очень тяжело принять решение, когда меня сбил человек на желтой карточке. Решил не удалять, его никто не винит.
– А как так получилось? Тот момент вызвал гомерический смех…
– Волнение есть. Первая игра на своём стадионе, хотели выиграть. Много болельщиков пришло, в Казани даже меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» сейчас. Надеюсь, болельщики меня услышат: «Приходите на следующий матч, нам очень нужна Ваша поддержка!»
– Чего не хватило, чтобы лучше исполнить стандарты?
– Я недолго в команде, провёл 7 тренировок, много времени отдыхал. Сейчас буду набирать форму, привыкать к ребятам, а они – ко мне. Будем забивать больше голов со стандартов. У нас высокорослые футболисты и тренер, который удивляет стандартами.
– Насколько удобно сегодня было играть не слева, а справа?
– Разницы нет. Просто тут я больше смещаюсь в центр. Но было тяжело, поскольку «Луч» играл в 3 центральных защитника, ещё опорник встречал. Когда будут соперники с четырьмя защитниками, будет легче. Если я буду смещаться, ребята будут нырять, создавать больше моментов. Мы это наигрываем, тренер от нас требует.
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