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Пеле поздравил Роналду с попаданием в топ-5 лучших бомбардиров сборных

Трекратный чемпион мира бразилец Пеле поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с попаданием в пятерку лучших бомбардиров сборных.

"Поздравляю Криштиану Роналду, который присоединился к пятерке лучших международных бомбардиров.

Мои поздравления", — написал Пеле в твиттере.
Теги: Пеле Роналду
Сегодня, 17:20
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