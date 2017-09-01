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Томаш Нецид подписал контракт со "Славией"

"Славия" взяла в аренду у турецкого "Бурсаспора" чешского форварда Томаша Нецида, сообщает пресс-служба чешского клуба.

Напомним, что футболист известен российским болельщикам игрой за московский ЦСКА, тогда как "Славия" - это его родной клуб. Пражане имеют право на выкуп трансфера 28-летнего форварда.
Теги: Нецид Славия Трансферы
Вчера, 22:16
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