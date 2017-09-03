Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Беларуси принимала на своем поле команду Швеции.Чемпионат мираГруппа АФорсберг, 19, Нюман, 24, Берг, 37, Гранквист, 84Беларусь: Черник, Бурко, Сиваков, Филипенко, Риос, Сачивко, Корзун, Нехайчик (Драгун, 48), Баланович (Савицкий, 61), Сигневич (Быков, 78), СарокаШвеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Дурмаз (Клаэссон, 67), Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Берг (Кисе Телин, 85), НюманПредупреждения: Нюман, 31, Филипенко, 68, Корзун, 86