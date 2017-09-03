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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Беларуси принимала на своем поле команду Швеции.
Чемпионат мира
Группа А
Беларусь - Швеция 0:4
Гол: Форсберг, 19, Нюман, 24, Берг, 37, Гранквист, 84
Беларусь: Черник, Бурко, Сиваков, Филипенко, Риос, Сачивко, Корзун, Нехайчик (Драгун, 48), Баланович (Савицкий, 61), Сигневич (Быков, 78), Сарока
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Дурмаз (Клаэссон, 67), Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Берг (Кисе Телин, 85), Нюман
Предупреждения: Нюман, 31, Филипенко, 68, Корзун, 86
Чемпионат мира
Группа А
Беларусь - Швеция 0:4
Гол: Форсберг, 19, Нюман, 24, Берг, 37, Гранквист, 84
Беларусь: Черник, Бурко, Сиваков, Филипенко, Риос, Сачивко, Корзун, Нехайчик (Драгун, 48), Баланович (Савицкий, 61), Сигневич (Быков, 78), Сарока
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Дурмаз (Клаэссон, 67), Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Берг (Кисе Телин, 85), Нюман
Предупреждения: Нюман, 31, Филипенко, 68, Корзун, 86
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