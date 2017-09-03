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Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Беларуси принимала на своем поле команду Швеции.

Чемпионат мира

Группа А

Беларусь - Швеция 0:4

Гол: Форсберг, 19, Нюман, 24, Берг, 37, Гранквист, 84

Беларусь: Черник, Бурко, Сиваков, Филипенко, Риос, Сачивко, Корзун, Нехайчик (Драгун, 48), Баланович (Савицкий, 61), Сигневич (Быков, 78), Сарока

Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Ларссон, Дурмаз (Клаэссон, 67), Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Берг (Кисе Телин, 85), Нюман

Предупреждения: Нюман, 31, Филипенко, 68, Корзун, 86
Теги: Сборная Швеции Сборная Белоруссии
Сегодня, 21:07
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:29) #
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шведы довольно неплохая команда, удивительно почему тот же Спартак не видит шведского рынка игроков, ведь Вернблум, Класен, Грандквист уже доказали свою состоятельность в России..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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