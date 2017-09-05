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Сборная Украины проиграла Исландии

Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира-2018

Группа I

Исландия - Украина 2:0

Голы: Сигурдссон, 47, 66

Исландия: Халлдорсон, Севарссон, Ингасон, Магнуссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Холлфредссон (Скуласон, 89), Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, . Сигурдссон, Бодварссон (Сигурдарсон, 67)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Хачериди, Бутко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71)

Предупреждения: Холлфредссон, 2, Малиновский, 55, Сигурдссон, 77, Коваленко, 77, Зинченко, 82

Турция - Хорватия 1:0

Голы: Тосун, 75

Турция: Бабаджан, Сёюнджю, Эркин, Айхан, Топал, Шахин (Йокушлу, 87), Туран (Мор, 70), Озьякуп, Чалханоглу, Йилмаз (Туфан, 82), Тосун

Хорватия: Субашич, Пиварич, Ловрен, Врсалько (Чоп, 84), Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Бадель, Ковачич (Крамарич, 71), Калинич (Манджукич, 62)

Предупреждения: Тосун, 9, Чалханоглу, 39, Калинич, 45, Перишич, 66
Теги: Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 23:38
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:45) #
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Болеет за:
«МЮ»
забздела хохлосрань выходить из группы....Викинги красавцы,без шансов разорвали шароварное недоразумение,на британский флаг порвали smile
Регистрация: 9.03.2017
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