Сборная Украины проиграла Исландии

Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.Чемпионат мира-2018Группа IСигурдссон, 47, 66Исландия: Халлдорсон, Севарссон, Ингасон, Магнуссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Холлфредссон (Скуласон, 89), Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, . Сигурдссон, Бодварссон (Сигурдарсон, 67)Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Хачериди, Бутко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71)Предупреждения: Холлфредссон, 2, Малиновский, 55, Сигурдссон, 77, Коваленко, 77, Зинченко, 82Тосун, 75Турция: Бабаджан, Сёюнджю, Эркин, Айхан, Топал, Шахин (Йокушлу, 87), Туран (Мор, 70), Озьякуп, Чалханоглу, Йилмаз (Туфан, 82), ТосунХорватия: Субашич, Пиварич, Ловрен, Врсалько (Чоп, 84), Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Бадель, Ковачич (Крамарич, 71), Калинич (Манджукич, 62)Предупреждения: Тосун, 9, Чалханоглу, 39, Калинич, 45, Перишич, 66