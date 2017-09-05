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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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23:38
Сборная Украины проиграла Исландии (1)
Сборная Украины проиграла Исландии (1)
23:05
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18:08
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Сборная Украины проиграла Исландии
Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Чемпионат мира-2018
Группа I
Исландия - Украина 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, 66
Исландия: Халлдорсон, Севарссон, Ингасон, Магнуссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Холлфредссон (Скуласон, 89), Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, . Сигурдссон, Бодварссон (Сигурдарсон, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Хачериди, Бутко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71)
Предупреждения: Холлфредссон, 2, Малиновский, 55, Сигурдссон, 77, Коваленко, 77, Зинченко, 82
Турция - Хорватия 1:0
Голы: Тосун, 75
Турция: Бабаджан, Сёюнджю, Эркин, Айхан, Топал, Шахин (Йокушлу, 87), Туран (Мор, 70), Озьякуп, Чалханоглу, Йилмаз (Туфан, 82), Тосун
Хорватия: Субашич, Пиварич, Ловрен, Врсалько (Чоп, 84), Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Бадель, Ковачич (Крамарич, 71), Калинич (Манджукич, 62)
Предупреждения: Тосун, 9, Чалханоглу, 39, Калинич, 45, Перишич, 66
Чемпионат мира-2018
Группа I
Исландия - Украина 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, 66
Исландия: Халлдорсон, Севарссон, Ингасон, Магнуссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Холлфредссон (Скуласон, 89), Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, . Сигурдссон, Бодварссон (Сигурдарсон, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Хачериди, Бутко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71)
Предупреждения: Холлфредссон, 2, Малиновский, 55, Сигурдссон, 77, Коваленко, 77, Зинченко, 82
Турция - Хорватия 1:0
Голы: Тосун, 75
Турция: Бабаджан, Сёюнджю, Эркин, Айхан, Топал, Шахин (Йокушлу, 87), Туран (Мор, 70), Озьякуп, Чалханоглу, Йилмаз (Туфан, 82), Тосун
Хорватия: Субашич, Пиварич, Ловрен, Врсалько (Чоп, 84), Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Бадель, Ковачич (Крамарич, 71), Калинич (Манджукич, 62)
Предупреждения: Тосун, 9, Чалханоглу, 39, Калинич, 45, Перишич, 66
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