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Экс-футболист "Динамо" назначен главным тренером "Луча-Энергии"

"Луч-Энергия" внес в заявку имя главного тренера команды. Им стал венгерский специалист Жолт Хорняк, передает официальный сайт ФНЛ.

Напомним, что 44-летний тренер в бытность игроком выступал за московское "Динамо" в 2001-2002 годах.

В качестве тренера Хорняк работал с молодежной командой "Слована", а также в армянских клубах "Мика" и "Бананц", которых приводил к золоту.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 15:21
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