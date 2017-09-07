Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тренер по физподготовке: в "Спартаке" самый мощный - Кутепов, за ним идет Зе Луиш

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано высказал мнение о готовности игроков выступать одновременно в нескольких турнирах.

— Скоро «Спартаку» играть в еще более сложном ритме – добавятся Лига чемпионов и Кубок России. Команда готова к этому?

— Думаю, команда готова к такому ритму. Но нужно учитывать тот факт, что у нас не так много игроков, чтобы свободно производить ротацию.

— На тренировках заметно, как вальяжно ведут себя бразильцы. В зале они такие же?

— Нет. Мы даже убрали музыку во время тренировок. Парни должны работать. Я люблю, чтобы меня слышали, когда что-то говорю. Футболисты должны концентрироваться на том, что делают.

Мое мнение: когда игрок входит в зал, это, как если бы он вошел в церковь. Никаких отвлекающих факторов. Вы же не можете писать заметки в ночном клубе или на дискотеке, так?

— Кто в команде самый сильный физически? У кого лучшие результаты?

— Сложный вопрос. Здесь мы говорим о мышечной силе — о мощи, которая измеряется в ваттах. В «Спартаке» по этому показателю лучший Кутепов. За ним идет Зе Луиш.

На поле же одни из лучших всегда Глушаков и Комбаров. А согласно последним тестам, которые мы проводили, победил вообще Боккетти. Эти парни — Глушаков, Комбаров, Промес, Зе Луиш — каждый матч пробегают более 11 км. Супербегуны! – цитирует Д’Урбано 8news.ru.
Теги: Спартак
Сегодня, 09:35
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.