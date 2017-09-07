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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тренер по физподготовке: в "Спартаке" самый мощный - Кутепов, за ним идет Зе Луиш
Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано высказал мнение о готовности игроков выступать одновременно в нескольких турнирах.
— Скоро «Спартаку» играть в еще более сложном ритме – добавятся Лига чемпионов и Кубок России. Команда готова к этому?
— Думаю, команда готова к такому ритму. Но нужно учитывать тот факт, что у нас не так много игроков, чтобы свободно производить ротацию.
— На тренировках заметно, как вальяжно ведут себя бразильцы. В зале они такие же?
— Нет. Мы даже убрали музыку во время тренировок. Парни должны работать. Я люблю, чтобы меня слышали, когда что-то говорю. Футболисты должны концентрироваться на том, что делают.
Мое мнение: когда игрок входит в зал, это, как если бы он вошел в церковь. Никаких отвлекающих факторов. Вы же не можете писать заметки в ночном клубе или на дискотеке, так?
— Кто в команде самый сильный физически? У кого лучшие результаты?
— Сложный вопрос. Здесь мы говорим о мышечной силе — о мощи, которая измеряется в ваттах. В «Спартаке» по этому показателю лучший Кутепов. За ним идет Зе Луиш.
На поле же одни из лучших всегда Глушаков и Комбаров. А согласно последним тестам, которые мы проводили, победил вообще Боккетти. Эти парни — Глушаков, Комбаров, Промес, Зе Луиш — каждый матч пробегают более 11 км. Супербегуны! – цитирует Д’Урбано 8news.ru.
— Скоро «Спартаку» играть в еще более сложном ритме – добавятся Лига чемпионов и Кубок России. Команда готова к этому?
— Думаю, команда готова к такому ритму. Но нужно учитывать тот факт, что у нас не так много игроков, чтобы свободно производить ротацию.
— На тренировках заметно, как вальяжно ведут себя бразильцы. В зале они такие же?
— Нет. Мы даже убрали музыку во время тренировок. Парни должны работать. Я люблю, чтобы меня слышали, когда что-то говорю. Футболисты должны концентрироваться на том, что делают.
Мое мнение: когда игрок входит в зал, это, как если бы он вошел в церковь. Никаких отвлекающих факторов. Вы же не можете писать заметки в ночном клубе или на дискотеке, так?
— Кто в команде самый сильный физически? У кого лучшие результаты?
— Сложный вопрос. Здесь мы говорим о мышечной силе — о мощи, которая измеряется в ваттах. В «Спартаке» по этому показателю лучший Кутепов. За ним идет Зе Луиш.
На поле же одни из лучших всегда Глушаков и Комбаров. А согласно последним тестам, которые мы проводили, победил вообще Боккетти. Эти парни — Глушаков, Комбаров, Промес, Зе Луиш — каждый матч пробегают более 11 км. Супербегуны! – цитирует Д’Урбано 8news.ru.
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