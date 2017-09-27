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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Принципиально другая ничья. Оценки игроков "Спартака" и "Ливерпуля"
"Спартак" выстоял под давлением "Ливерпуля" и выдал четвертую ничью в пяти последних матчах, однако, в отличие от предыдущих, эта болельщиков явно обрадовала. Rusfootball.info рассказывает конкретно о каждом игроке матча.
"Ливерпуль"
Кариус 2.5
Приключения вратарей мерсисайдцев продолжаются. В этот раз голкипер англичан пропустил один из двух ударов, шедших в створ - причем, несмотря на силу удара Фернандо, мяч был совсем необязательный.
Морено 3.5
Испанец мощно включался в атаку и отлично обострял, надежно действовал сзади.
Ловрен, Матип 3.5
Работы у центральных защитников "Ливерпуля" было немного, и они с ней справились. Единственный гол пришел со стандарта.
Александр-Арнолд 3.5
Молодой защитник был, пожалуй, самым ненадежным звеном в обороне англичан, но в атаке доставил москвичам несколько неприятных минут.
Коутиньо 4.0
Как только бразилец получал мяч и пространство, возникало ощущение, что он прилетел из знаменитого "космоса" Слуцкого. В первые полчаса Филипе был не слишком заметен, однако разыграл великолепную комбинацию с Мане, забил гол и после мощно обострял, наводя ужас на игроков и болельщиков.
Хендерсон 3.5
Вел игру в центре поля и помогал "Спартаку" увеличивать и без того немалый процент брака в передачах.
Джан 3.0
Был незаметен в атаке, получил желтую карточку и справедливо заменился.
Вейналдум 2.5
Вышел вместо Джана и сыграл еще хуже, просто растворившись на поле.
Фирмино 3.0
Роберто был очень опасен, постоянно оказывался на ударной позиции, но не извлек из этого ровным счетом ничего.
Мане 3.5
Отдал голевую передачу в стеночке с Коутиньо и неоднократно создавал и замыкал атаки. Имел несколько отличных моментов, однако ушел с поля без забитых мячей.
Старридж 3.0
Вышел вместо Мане, совершил несколько эффектных обводок, но так и не создал чего-то по-настоящему опасного.
Салах 3.0
Мохамед в начале матча выжигал правый фланг и постоянно вываливался на отличные позиции, потом Джикия собрался, и Салах стал менее заметен. На 22-й минуте сфолил против Самедова вблизи своей штрафной и фактически привез гол. Во втором тайме также был опасен, на 96-й минуте пробивал Селихова головой из вратарской, но не пробил. Тем не менее, не один пузырек валидола в этот вечер был пригублен по его вине.
"Спартак"
Ребров 4.5
Артем провел, вероятно, лучший матч в сезоне. Играл уверенно, брал трудные мячи, не отбивал на ноги противникам и не пожарил на выходах. Единственный минус - крайне неуверенный ввод мяча в игру, приведший к двум-трем аутам и одному опаснейшему обрезу. Тем обиднее, что в отличном для себя матче Ребров получил травму, и, возможно, это опять "кресты".
Селихов 4.5
Александр вошел в игру так, как будто для него это был не дебют в Лиге чемпионов, а рядовой матч первенства двора. На выходах вратарь играл лучше, чем в РФПЛ, казалось, абсолютно не нервничал, а на 96-й минуте совершил сейв матча после удара Салаха из вратарской. Его лицо после этого момента можно ставить в один ряд с лучшими образцами игры Кристен Стюарт.
Джикия 3.5
На непривычной для себя позиции левого фулбека Джикия сперва терялся, что привело к нескольким опасным моментам от Салаха. К середине первого тайма освоился и притушил пожар. Тем не менее, вряд ли будет хорошей идеей наигрывать его на этой позиции: в атаке Георгий чувствовал себя не в своей тарелке.
Бокетти 4.0
Итальянец активно привозил, раздавая неточные передачи, но до гола так и не доигрался. Зато во всем, что не касалось развития атак, Сальваторе проявил себя блестяще: перехваты, отборы и подстраховка в его исполнении сегодня были на уровне - достаточном, чтобы остановить "Ливерпуль".
Кутепов 3.0
В начале матча Илью тревожно "отвозил" в штрафной Мане, но во втором тайме Кутепова лучше страховали, да и он сам выправил положение дел.
Таски 3.5
Тушил все пожары, разожженые партнерами в первом тайме, и удачно страховал.
Ещенко 4.5
После игры с "Марибором" воспринимался как самое страшное, что есть в обороне "Спартака". В начале Андрей оправдывал недоверие, а потом вдруг произошло что-то, чего так долго просили болельщики, и правый защитник москвичей стал буквально выжигать фланг. Не терял зоны, удачно подключался к атакам и главное - бился в каждом стыке как в последнем, даже если дело происходило у левого углового флажка "Ливерпуля".
Пашалич 2.5
Единственный игрок старта, явно выпавший из игры. Тяжело вспомнить хоть одно положительное действие хорвата: в атаке он был слишком нерешителен, тормозил игру и предпочитал простые решения, в обороне регулярно не успевал.
Фернандо 3.5
Провел привычно сверхпротиворечивый матч: забил отличный гол, периодически выдавал передачи уровня прошлого сезона, но вместе с этим катастрофически много обрезал. Брак в передачах на своей половине поля у бразильца местами был просто неприличный, а уж за момент, в котором он потерял мяч на линии штрафной после попытки обвести двоих(!), Каррера должен гонять его еще минимум месяц.
Попов 3.5
Цеплялся за мячи и принимал много правильных решений. Хорошо держал владение и организовывал какое-никакое атакующее действо.
Мельгарехо б/о
Самедов 3.5
Заработал голевой штрафной, хорошо отрабатывал в обороне (скорее, с душой - технические огрехи все же были) и не тормозил развитие редких контратак. Как и все - выложил на поле всего себя, вплоть до вынужденной замены.
Роша 2.0
Вышел на поле буквально на пять-семь минут и умудрился заслужить оценку (Мельгарехо, например, за большее количество времени не заслужил ничего). Новичок "Спартака" либо перенервничал, либо был подменен в самолете из Бразилии: две атаки, в которых москвичи могли подержать мяч после 90-й минуты, он запарывал отвратительной обработкой.
Луис Адриано 3.5
Сделал все, что требуется от форварда в такой игре: цеплял мячи и раздавал их партнерам. В категоричном браке замечен не был, как и не исполнил ничего гениального. Тем не менее, в моменты, когда защите "Спартака" срочно нужно было "подышать", он эту возможность предоставлял.
"Ливерпуль"
Кариус 2.5
Приключения вратарей мерсисайдцев продолжаются. В этот раз голкипер англичан пропустил один из двух ударов, шедших в створ - причем, несмотря на силу удара Фернандо, мяч был совсем необязательный.
Морено 3.5
Испанец мощно включался в атаку и отлично обострял, надежно действовал сзади.
Ловрен, Матип 3.5
Работы у центральных защитников "Ливерпуля" было немного, и они с ней справились. Единственный гол пришел со стандарта.
Александр-Арнолд 3.5
Молодой защитник был, пожалуй, самым ненадежным звеном в обороне англичан, но в атаке доставил москвичам несколько неприятных минут.
Коутиньо 4.0
Как только бразилец получал мяч и пространство, возникало ощущение, что он прилетел из знаменитого "космоса" Слуцкого. В первые полчаса Филипе был не слишком заметен, однако разыграл великолепную комбинацию с Мане, забил гол и после мощно обострял, наводя ужас на игроков и болельщиков.
Хендерсон 3.5
Вел игру в центре поля и помогал "Спартаку" увеличивать и без того немалый процент брака в передачах.
Джан 3.0
Был незаметен в атаке, получил желтую карточку и справедливо заменился.
Вейналдум 2.5
Вышел вместо Джана и сыграл еще хуже, просто растворившись на поле.
Фирмино 3.0
Роберто был очень опасен, постоянно оказывался на ударной позиции, но не извлек из этого ровным счетом ничего.
Мане 3.5
Отдал голевую передачу в стеночке с Коутиньо и неоднократно создавал и замыкал атаки. Имел несколько отличных моментов, однако ушел с поля без забитых мячей.
Старридж 3.0
Вышел вместо Мане, совершил несколько эффектных обводок, но так и не создал чего-то по-настоящему опасного.
Салах 3.0
Мохамед в начале матча выжигал правый фланг и постоянно вываливался на отличные позиции, потом Джикия собрался, и Салах стал менее заметен. На 22-й минуте сфолил против Самедова вблизи своей штрафной и фактически привез гол. Во втором тайме также был опасен, на 96-й минуте пробивал Селихова головой из вратарской, но не пробил. Тем не менее, не один пузырек валидола в этот вечер был пригублен по его вине.
"Спартак"
Ребров 4.5
Артем провел, вероятно, лучший матч в сезоне. Играл уверенно, брал трудные мячи, не отбивал на ноги противникам и не пожарил на выходах. Единственный минус - крайне неуверенный ввод мяча в игру, приведший к двум-трем аутам и одному опаснейшему обрезу. Тем обиднее, что в отличном для себя матче Ребров получил травму, и, возможно, это опять "кресты".
Селихов 4.5
Александр вошел в игру так, как будто для него это был не дебют в Лиге чемпионов, а рядовой матч первенства двора. На выходах вратарь играл лучше, чем в РФПЛ, казалось, абсолютно не нервничал, а на 96-й минуте совершил сейв матча после удара Салаха из вратарской. Его лицо после этого момента можно ставить в один ряд с лучшими образцами игры Кристен Стюарт.
Джикия 3.5
На непривычной для себя позиции левого фулбека Джикия сперва терялся, что привело к нескольким опасным моментам от Салаха. К середине первого тайма освоился и притушил пожар. Тем не менее, вряд ли будет хорошей идеей наигрывать его на этой позиции: в атаке Георгий чувствовал себя не в своей тарелке.
Бокетти 4.0
Итальянец активно привозил, раздавая неточные передачи, но до гола так и не доигрался. Зато во всем, что не касалось развития атак, Сальваторе проявил себя блестяще: перехваты, отборы и подстраховка в его исполнении сегодня были на уровне - достаточном, чтобы остановить "Ливерпуль".
Кутепов 3.0
В начале матча Илью тревожно "отвозил" в штрафной Мане, но во втором тайме Кутепова лучше страховали, да и он сам выправил положение дел.
Таски 3.5
Тушил все пожары, разожженые партнерами в первом тайме, и удачно страховал.
Ещенко 4.5
После игры с "Марибором" воспринимался как самое страшное, что есть в обороне "Спартака". В начале Андрей оправдывал недоверие, а потом вдруг произошло что-то, чего так долго просили болельщики, и правый защитник москвичей стал буквально выжигать фланг. Не терял зоны, удачно подключался к атакам и главное - бился в каждом стыке как в последнем, даже если дело происходило у левого углового флажка "Ливерпуля".
Пашалич 2.5
Единственный игрок старта, явно выпавший из игры. Тяжело вспомнить хоть одно положительное действие хорвата: в атаке он был слишком нерешителен, тормозил игру и предпочитал простые решения, в обороне регулярно не успевал.
Фернандо 3.5
Провел привычно сверхпротиворечивый матч: забил отличный гол, периодически выдавал передачи уровня прошлого сезона, но вместе с этим катастрофически много обрезал. Брак в передачах на своей половине поля у бразильца местами был просто неприличный, а уж за момент, в котором он потерял мяч на линии штрафной после попытки обвести двоих(!), Каррера должен гонять его еще минимум месяц.
Попов 3.5
Цеплялся за мячи и принимал много правильных решений. Хорошо держал владение и организовывал какое-никакое атакующее действо.
Мельгарехо б/о
Самедов 3.5
Заработал голевой штрафной, хорошо отрабатывал в обороне (скорее, с душой - технические огрехи все же были) и не тормозил развитие редких контратак. Как и все - выложил на поле всего себя, вплоть до вынужденной замены.
Роша 2.0
Вышел на поле буквально на пять-семь минут и умудрился заслужить оценку (Мельгарехо, например, за большее количество времени не заслужил ничего). Новичок "Спартака" либо перенервничал, либо был подменен в самолете из Бразилии: две атаки, в которых москвичи могли подержать мяч после 90-й минуты, он запарывал отвратительной обработкой.
Луис Адриано 3.5
Сделал все, что требуется от форварда в такой игре: цеплял мячи и раздавал их партнерам. В категоричном браке замечен не был, как и не исполнил ничего гениального. Тем не менее, в моменты, когда защите "Спартака" срочно нужно было "подышать", он эту возможность предоставлял.
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