Принципиально другая ничья. Оценки игроков "Спартака" и "Ливерпуля"

"Спартак" выстоял под давлением "Ливерпуля" и выдал четвертую ничью в пяти последних матчах, однако, в отличие от предыдущих, эта болельщиков явно обрадовала.рассказывает конкретно о каждом игроке матча.Приключения вратарей мерсисайдцев продолжаются. В этот раз голкипер англичан пропустил один из двух ударов, шедших в створ - причем, несмотря на силу удара Фернандо, мяч был совсем необязательный.Испанец мощно включался в атаку и отлично обострял, надежно действовал сзади.Работы у центральных защитников "Ливерпуля" было немного, и они с ней справились. Единственный гол пришел со стандарта.Молодой защитник был, пожалуй, самым ненадежным звеном в обороне англичан, но в атаке доставил москвичам несколько неприятных минут.Как только бразилец получал мяч и пространство, возникало ощущение, что он прилетел из знаменитого "космоса" Слуцкого. В первые полчаса Филипе был не слишком заметен, однако разыграл великолепную комбинацию с Мане, забил гол и после мощно обострял, наводя ужас на игроков и болельщиков.Вел игру в центре поля и помогал "Спартаку" увеличивать и без того немалый процент брака в передачах.Был незаметен в атаке, получил желтую карточку и справедливо заменился.Вышел вместо Джана и сыграл еще хуже, просто растворившись на поле.Роберто был очень опасен, постоянно оказывался на ударной позиции, но не извлек из этого ровным счетом ничего.Отдал голевую передачу в стеночке с Коутиньо и неоднократно создавал и замыкал атаки. Имел несколько отличных моментов, однако ушел с поля без забитых мячей.Вышел вместо Мане, совершил несколько эффектных обводок, но так и не создал чего-то по-настоящему опасного.Мохамед в начале матча выжигал правый фланг и постоянно вываливался на отличные позиции, потом Джикия собрался, и Салах стал менее заметен. На 22-й минуте сфолил против Самедова вблизи своей штрафной и фактически привез гол. Во втором тайме также был опасен, на 96-й минуте пробивал Селихова головой из вратарской, но не пробил. Тем не менее, не один пузырек валидола в этот вечер был пригублен по его вине.Артем провел, вероятно, лучший матч в сезоне. Играл уверенно, брал трудные мячи, не отбивал на ноги противникам и не пожарил на выходах. Единственный минус - крайне неуверенный ввод мяча в игру, приведший к двум-трем аутам и одному опаснейшему обрезу. Тем обиднее, что в отличном для себя матче Ребров получил травму, и, возможно, это опять "кресты".Александр вошел в игру так, как будто для него это был не дебют в Лиге чемпионов, а рядовой матч первенства двора. На выходах вратарь играл лучше, чем в РФПЛ, казалось, абсолютно не нервничал, а на 96-й минуте совершил сейв матча после удара Салаха из вратарской. Его лицо после этого момента можно ставить в один ряд с лучшими образцами игры Кристен Стюарт.На непривычной для себя позиции левого фулбека Джикия сперва терялся, что привело к нескольким опасным моментам от Салаха. К середине первого тайма освоился и притушил пожар. Тем не менее, вряд ли будет хорошей идеей наигрывать его на этой позиции: в атаке Георгий чувствовал себя не в своей тарелке.Итальянец активно привозил, раздавая неточные передачи, но до гола так и не доигрался. Зато во всем, что не касалось развития атак, Сальваторе проявил себя блестяще: перехваты, отборы и подстраховка в его исполнении сегодня были на уровне - достаточном, чтобы остановить "Ливерпуль".В начале матча Илью тревожно "отвозил" в штрафной Мане, но во втором тайме Кутепова лучше страховали, да и он сам выправил положение дел.Тушил все пожары, разожженые партнерами в первом тайме, и удачно страховал.После игры с "Марибором" воспринимался как самое страшное, что есть в обороне "Спартака". В начале Андрей оправдывал недоверие, а потом вдруг произошло что-то, чего так долго просили болельщики, и правый защитник москвичей стал буквально выжигать фланг. Не терял зоны, удачно подключался к атакам и главное - бился в каждом стыке как в последнем, даже если дело происходило у левого углового флажка "Ливерпуля".Единственный игрок старта, явно выпавший из игры. Тяжело вспомнить хоть одно положительное действие хорвата: в атаке он был слишком нерешителен, тормозил игру и предпочитал простые решения, в обороне регулярно не успевал.Провел привычно сверхпротиворечивый матч: забил отличный гол, периодически выдавал передачи уровня прошлого сезона, но вместе с этим катастрофически много обрезал. Брак в передачах на своей половине поля у бразильца местами был просто неприличный, а уж за момент, в котором он потерял мяч на линии штрафной после попытки обвести двоих(!), Каррера должен гонять его еще минимум месяц.Цеплялся за мячи и принимал много правильных решений. Хорошо держал владение и организовывал какое-никакое атакующее действо.Заработал голевой штрафной, хорошо отрабатывал в обороне (скорее, с душой - технические огрехи все же были) и не тормозил развитие редких контратак. Как и все - выложил на поле всего себя, вплоть до вынужденной замены.Вышел на поле буквально на пять-семь минут и умудрился заслужить оценку (Мельгарехо, например, за большее количество времени не заслужил ничего). Новичок "Спартака" либо перенервничал, либо был подменен в самолете из Бразилии: две атаки, в которых москвичи могли подержать мяч после 90-й минуты, он запарывал отвратительной обработкой.Сделал все, что требуется от форварда в такой игре: цеплял мячи и раздавал их партнерам. В категоричном браке замечен не был, как и не исполнил ничего гениального. Тем не менее, в моменты, когда защите "Спартака" срочно нужно было "подышать", он эту возможность предоставлял.