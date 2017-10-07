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Собака-спасатель получила награду перед матче Мексика – Тринидад и Тобаго (фото)

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 между Мексикой и Тринидадом и Тобаго состоялась церемония награждения собаки-спасателя, передает твиттер турнира.

Сообщается, что награду за героизм получила собака Фрида, которая которая помогла спасти более 50 человек после землетрясений в Мексике.

Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 11:46
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