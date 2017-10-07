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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Собака-спасатель получила награду перед матче Мексика – Тринидад и Тобаго (фото)
Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 между Мексикой и Тринидадом и Тобаго состоялась церемония награждения собаки-спасателя, передает твиттер турнира.
Сообщается, что награду за героизм получила собака Фрида, которая которая помогла спасти более 50 человек после землетрясений в Мексике.
Сообщается, что награду за героизм получила собака Фрида, которая которая помогла спасти более 50 человек после землетрясений в Мексике.
?????Перед началом матча награду за героизм получила Фрида, собака, которая помогла спасти более 50 человек после землетрясений в Мексике??? pic.twitter.com/QEQJ9afu78— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 7, 2017
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