Собака-спасатель получила награду перед матче Мексика – Тринидад и Тобаго (фото)

?????Перед началом матча награду за героизм получила Фрида, собака, которая помогла спасти более 50 человек после землетрясений в Мексике??? pic.twitter.com/QEQJ9afu78 — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 7, 2017

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 между Мексикой и Тринидадом и Тобаго состоялась церемония награждения собаки-спасателя, передает твиттер турнира.Сообщается, что награду за героизм получила собака Фрида, которая которая помогла спасти более 50 человек после землетрясений в Мексике.