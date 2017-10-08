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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вирджил ван Дейк: да нет у нас никаких шансов попасть на чемпионат мира
Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк не видит шансов на выход "оранжевых" в финальный турнир чемпионата мира-2018.
"Есть ли еще хотя бы шанс? Да нет у нас никаких шансов. Играть со шведами будет очень сложно. Конечно, мы выйдем на поле и попробуем. Посмотрим, чем все закончится.
Пожалуй, результат игры скандинавов против люксембуржцев сказался на наших действиях. Все случилось так быстро, и это была жесть. Возможно, поэтому в Беларуси мы начали немного паниковать и спешить с самого начала", - цитирует футболиста pressball.by.
"Есть ли еще хотя бы шанс? Да нет у нас никаких шансов. Играть со шведами будет очень сложно. Конечно, мы выйдем на поле и попробуем. Посмотрим, чем все закончится.
Пожалуй, результат игры скандинавов против люксембуржцев сказался на наших действиях. Все случилось так быстро, и это была жесть. Возможно, поэтому в Беларуси мы начали немного паниковать и спешить с самого начала", - цитирует футболиста pressball.by.
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