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Вирджил ван Дейк: да нет у нас никаких шансов попасть на чемпионат мира

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк не видит шансов на выход "оранжевых" в финальный турнир чемпионата мира-2018.

"Есть ли еще хотя бы шанс? Да нет у нас никаких шансов. Играть со шведами будет очень сложно. Конечно, мы выйдем на поле и попробуем. Посмотрим, чем все закончится.

Пожалуй, результат игры скандинавов против люксембуржцев сказался на наших действиях. Все случилось так быстро, и это была жесть. Возможно, поэтому в Беларуси мы начали немного паниковать и спешить с самого начала", - цитирует футболиста pressball.by.
Теги: Сборная Голландии
Сегодня, 15:37
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