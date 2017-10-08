Словения и Шотландия сыграли вничью

Сборные Словении и Шотландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:2. Потеря очков не позволила шотландцам стать вторыми в группе. Эту позицию заняла Словакия.Чемпионат мираОтборочный турнирЕвропаГруппа FНемец, 33 (1:0). Немец, 62 (2:0). Дуда, 69 (3:0).Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Мазань, 87), Пекарик, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс, Руснак (Михалик, 87), Лоботка, Дуда, Немец.Мальта: Хогг, Аджус, Ст.Борг, Камиллери, Р.Фенек, П.Фенек (К.Борг, 88), Дж.Зерафа, Гамбин (Фаилла, 76), Шембри, Эффьонг, Пизани.Предупреждения: П.Фенек, 30. Пизани, 64. Дуда, 79. Губочан, 82. Шембри, 82. Дж.Зерафа, 83.Кейн, 27 - с пенальти (0:1).Литва: Шеткус, Боровский, Андрюшкевичюс, Гирдвайнис, Климавичюс, Шярнас (Матулевичюс, 76), Вербицкас, Жулпа, Сливка (Чведукас, 90+1), Черных, Новиков.Англия: Батленд, Триппьер, Стоунс, Кин, Крессуэлл, Магуайр, Хендерсон, Уинкс, Алли (Лингард, 81), Кейн, Рэшфорд (Старридж, 72).