Квинси Промес - Арьену Роббену: спасибо за все, маэстро (фото)

Thanks for everything maestro!???? pic.twitter.com/Bm3qGIpxhT — Quincy Promes (@QPromes) October 11, 2017

Нападающий сборной Голландии и московского "Спартака" Квинси Промес поблагодарил партнера по сборной Арьена Роббена, который ранее объявил о завершении международной карьеры."Спасибо за все, маэстро", - написал Промес в твиттере.