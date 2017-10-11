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Квинси Промес - Арьену Роббену: спасибо за все, маэстро (фото)

Нападающий сборной Голландии и московского "Спартака" Квинси Промес поблагодарил партнера по сборной Арьена Роббена, который ранее объявил о завершении международной карьеры.

"Спасибо за все, маэстро", - написал Промес в твиттере.

Теги: Промес Роббен Сборная Голландии
Сегодня, 13:36
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№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Может передумает еще, а то что же будет, если лучшие уходить будут?
Регистрация: 17.05.2017
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