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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:55
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
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13:11
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12:38
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05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА
ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (2:3) в матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА
3 тур
ЦСКА U19 - Базель U19 2:3
Гол: Жиронкин, 15, Захаров, 69 - Веско, 37, Шмид, 46, Палулу, 79
ЦСКА: Едапин, Волков (Кузьменко, 54), Савиных, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Федоров, 46), Тикнизян, Рубенис (Меренчиков, 74), Жиронкин, Захаров, Олейников
"Базель": Пакай, Зунич, Кайизер, Локай, Бисими (Стабиле, 78), Шмид, Шмидт (Еременко, 46), Окафор, Селант, Палулу, Веско (Рашити, 81)
Предупреждения: Хосонов, 23, Фищенко, 35, Захаров, 42
Юношеская лига УЕФА
3 тур
ЦСКА U19 - Базель U19 2:3
Гол: Жиронкин, 15, Захаров, 69 - Веско, 37, Шмид, 46, Палулу, 79
ЦСКА: Едапин, Волков (Кузьменко, 54), Савиных, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Федоров, 46), Тикнизян, Рубенис (Меренчиков, 74), Жиронкин, Захаров, Олейников
"Базель": Пакай, Зунич, Кайизер, Локай, Бисими (Стабиле, 78), Шмид, Шмидт (Еременко, 46), Окафор, Селант, Палулу, Веско (Рашити, 81)
Предупреждения: Хосонов, 23, Фищенко, 35, Захаров, 42
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