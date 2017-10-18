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ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА

ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (2:3) в матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА

3 тур

ЦСКА U19 - Базель U19 2:3

Гол: Жиронкин, 15, Захаров, 69 - Веско, 37, Шмид, 46, Палулу, 79

ЦСКА: Едапин, Волков (Кузьменко, 54), Савиных, Фищенко, Хосонов, Мацхарашвили (Федоров, 46), Тикнизян, Рубенис (Меренчиков, 74), Жиронкин, Захаров, Олейников

"Базель": Пакай, Зунич, Кайизер, Локай, Бисими (Стабиле, 78), Шмид, Шмидт (Еременко, 46), Окафор, Селант, Палулу, Веско (Рашити, 81)

Предупреждения: Хосонов, 23, Фищенко, 35, Захаров, 42
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 16:12
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8
(1)
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
И? У кого больше денег, тот лучше играет? Или деньги по полю бегают? Гришин ушел - сразу стала молодежь хуже играть. Никаких иных связей здесь быть не может.

когда есть проблемы в команде они взаимосвязаны между собой,я вот о чем тебе говорю.Просто когда Гришин тренировал он дал итак много игроков для основы,это реально чудо что так сложилось,а вырастут ли новые до основы это большой вопрос
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
при том что это все клуб Цска,одно целое

И? У кого больше денег, тот лучше играет? Или деньги по полю бегают? smile Гришин ушел - сразу стала молодежь хуже играть. Никаких иных связей здесь быть не может.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
причем здесь money, если речь о молодежке идет?

при том что это все клуб Цска,одно целое
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: serega_user
Мдаа...No Grishin - no patry! Как то так...

А может так? No money, no honey

причем здесь money, если речь о молодежке идет?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:38) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Мдаа...No Grishin - no patry! Как то так...

А может так? No money, no honey
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Мдаа...No Grishin - no patry! Как то так...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
Что то сломалось в конском королевстве...

smile Не принципиально,зато основной состав дернет швейцарцев
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:20) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Что то сломалось в конском королевстве...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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