Крайний нападающий "Барселоны" Энтони Гордон победил в голосовании и был назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Английский вингер опередил в борьбе за награду форварда "РБ Лейпциг" Антонио Нусу, нападающего "Реала" Килиана Мбаппе и Кучо Эрнандеса из "Бетиса".
Напомним, в матче 5-го тура общего этапа текущего турнира против азербайджанского "Сабаха" Гордон оформил дубль и помог своей команде одержать разгромную победу (4:1).
Нападающий "Барселоны" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА объявила имя лучшего футболиста в ЛЧ по итогам игровой недели.
Фото: Getty Images