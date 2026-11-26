Кирьяков объяснил поражение "Сабаха" от "Барселоны"

Экс-нападающий ряда зарубежных клубов Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info высказался о матче "Сабах" - "Барселона" (1:4) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

- Без Ямаля, Родри и Рафиньи, конечно, нет такой атакующей мощи. И пока "Сабах" не расклеился, моментов до первого гола вообще не было. Наоборот, азербайджанцы создали три «железобетонных», но подвел уровень исполнения. И потом, конечно, устали играть без мяча. Если хочешь на что-то рассчитывать против "Барсы", нужно забивать первыми, чтобы интригу создать.



Очень разношерстная команда, девять легионеров вышли со всех континентов. Ну, другого выбора для попадания в групповой турнир у них нет.

Тройка в середине у испанцев "веселая" была. Думаю, переполненный стадион все же был больше доволен увиденным, через разочарован. Тем более, все же забили гол, который весь Азербайджан еще долго будет вспоминать, - сказал Кирьяков.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info