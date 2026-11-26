Кирьяков оценил перспективы "Баварии" в Лиге чемпионов

Rusfootball.info прогноз на перспективы команд после 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Известный в прошлом форвард сборной России Сергей Кирьяков дал дляпрогноз на перспективы команд после 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

- "Бавария" проиграла "Лиллю" 2:1. Без Кейна, Олисе, Мусиала тяжело впереди. Но после зимней паузы все равно доберут очки и здесь, и в Бундеслиге. Должны попадать в первую "восьмерку".



А вот в "Роме" и "Наполи", которые за пределами 24-х, совсем не уверен. Такое ощущение, что Лига чемпионов для них не на первом месте. Хотя зачем тогда занимать высокие места в Серии А? Может быть, считают, что при такой формуле все равно выйдут, - сказал Кирьяков.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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Бавария