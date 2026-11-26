"Понимает, что железно основной". Кирьяков оценил игру Сафонова в матче с "Ромой"

Rusfootball.info игру Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Рома" (2:2). Известный в прошлом форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал дляигру Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Рома" (2:2).

Фото: Getty Images

- Конечно, без Хвичи, Дуэ, Баркола, Дембеле атака парижан выглядит значительно слабее, чем в прошлом сезоне. В первом тайме совсем мало что удавалось создавать. "Рома" приехала брать очки, но удивило отсутствие в старте таких лидеров, как Мален, Дибала, Кристанте. Непонятное решение Гасперини, чья команда сейчас не попадает в плей-офф.



К Сафонову – никаких претензий. Первый гол – явно "расстрел", второй – пенальти, тоже без шансов. Был моментик при 1:1, когда потащил тяжелый мяч. Ну и на перехватах достаточно уверенно. Понимает, что железно основной, сейчас еще контракт продлит. Уверен в себе, - сказал Кирьяков.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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