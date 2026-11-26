"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Спортинг" в матче с четырьмя голами

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со "Спортингом" в выездном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов - 2:2.

УЕФА

На 33-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и вывел лиссабонцев вперёд. В начале второго тайма Бруну Фернандеш дважды поразил ворота своей бывшей команды. На 48-й минуте португалец отличился с 11-метровой отметки, а на 50-й забил с передачи Амада Диалло.



Удержать преимущество манкунианцам не удалось - на 80-й минуте Суарес оформил дубль и спас хозяев от поражения.