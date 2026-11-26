Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги чемпионов против "Ромы"

Матвей Сафонов оказался в числе игроков "ПСЖ", получивших самые низкие оценки от статистического портала WhoScored по итогам матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с "Ромой" (2:2).

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Действия российского голкипера оценили в 6,3 балла. Сафонов провёл на поле все 90 минут, дважды выручив свою команду. Один из двух мячей россиянин пропустил с пенальти.



Украинский защитник Илья Забарный, отметившийся забитым голом, получил 7,1 балла. Наивысшей оценки в составе парижан удостоился Сенни Маюлу (7,3), записавший на свой счёт результативную передачу.