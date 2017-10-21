Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь

Арбитр международной категории Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал момент, произошедший на последних минутах встречи "Спартак" - "Амкар" в штрафной площади хозяев. Напомним что матч закончился безголевой ничьёй:- А его били?- Пенальти пробивали?- Значит пенальти не было.- Вы знаете, это просто наша такая судейская шутка: после игры приходит игрок и говорит «ну там же был пенальти!». А судья «Подождите. А пенальти били?» Игрок: «нет, не били». Судья: «Ну, значит не было».А если серьёзно, то нападающий «Амкара» был первым на мяче, он увёл его в сторону. Вратарь пытался сыграть в мяч, но он опоздал. Это фол. Возьмите, и просто перенесите этот игровой эпизод в центр поля – тогда любой из вас скажет, это был фол: игрок атаки потерял мяч, поскольку вмешался соперник, и он не успел коснуться мяча. Это очевидный фол. Но в штрафной площади — это пенальти.Но что ещё важно: вратарь играл в футбол. От него не было попытки сбивать игрока. Поэтому никаких карточек: ни желтых, ни красных давать тут не нужно. Просто пенальти, и всё. То, что дали желтую карточку игроку – это не симуляция. А слишком эмоциональная апелляция к судье.Но эта карточка была вызвана, будем так говорить – нелучшим судейством бригады арбитров.- Вы знаете, это уже не наш вопрос. Игрок атаки хочет сохранить мяч. И он, например, может попытаться увести его в сторону, к примеру, выманить вратаря из ворот, и сделать передачу – так, как сегодня было, к примеру, в матче «СКА-Хабаровск» - «Уфа».Тут Александр Довнев, мой воспитанник по колледжу, выбежал из ворот, выбил за пределы штрафной, а там защитник, зная, что вратаря уже нет – преградил путь мячу руками до пределов штрафной. Но тут у нас желтая а не красная карточка потому, что уже двое дальше перекрывали путь этому мячу.Возвращаясь к ситуации со «Спартаком»: мы не имеем право на какие-то кривотолки. Игрок пытался сохранить мяч в атаке. То, что он пошёл не в ворота, а в сторону от ворот – это естественно. Нападающий не искал контакта. Он всё делал правильно.Этот эпизод – очевидный фол. Ещё раз: поставьте этот эпизод в центр поля, и любой из вас скажет, что это фол. Да, голкипер не виноват. Но он сфолил. Это обычное игровое нарушение правил. Просто в штрафной все эти «игровые нарушения» превращаются в пенальти. А вот с таким отношением что «да ну»… Или футболка была бы другой – думаю что случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь- Это психология арбитра. В этом класс арбитра и заключается.- Пульс, конечно-же повышается. Любое фиксируемое арбитром нарушение – это всегда пульс за 180 ударов. Но в этом-то и состоит класс арбитра: в любой ситуации сохранить самообладание и принять правильное решение, несмотря на то, кто сидит на тренерской скамейке, и кто в какой форме играет. Это и есть класс судейства.