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Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь

Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясьАрбитр международной категории Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал момент, произошедший на последних минутах встречи "Спартак" - "Амкар" в штрафной площади хозяев. Напомним что матч закончился безголевой ничьёй:

- В конце встречи «Спартак» - «Амкар» был, на ваш взгляд, пенальти или нет? Как трактуете эпизод?

- А его били?

- Простите?

- Пенальти пробивали?

- Нет.

- Значит пенальти не было.

- ???

- Вы знаете, это просто наша такая судейская шутка: после игры приходит игрок и говорит «ну там же был пенальти!». А судья «Подождите. А пенальти били?» Игрок: «нет, не били». Судья: «Ну, значит не было».

А если серьёзно, то нападающий «Амкара» был первым на мяче, он увёл его в сторону. Вратарь пытался сыграть в мяч, но он опоздал. Это фол. Возьмите, и просто перенесите этот игровой эпизод в центр поля – тогда любой из вас скажет, это был фол: игрок атаки потерял мяч, поскольку вмешался соперник, и он не успел коснуться мяча. Это очевидный фол. Но в штрафной площади — это пенальти.

Но что ещё важно: вратарь играл в футбол. От него не было попытки сбивать игрока. Поэтому никаких карточек: ни желтых, ни красных давать тут не нужно. Просто пенальти, и всё. То, что дали желтую карточку игроку – это не симуляция. А слишком эмоциональная апелляция к судье.
Но эта карточка была вызвана, будем так говорить – нелучшим судейством бригады арбитров.

- Не было ли у вас ощущения что нападающий, увидев, что вратарь покатился ему в ноги – просто отбросил мяч куда-нибудь. Просто чтобы получить этот стык?

- Вы знаете, это уже не наш вопрос. Игрок атаки хочет сохранить мяч. И он, например, может попытаться увести его в сторону, к примеру, выманить вратаря из ворот, и сделать передачу – так, как сегодня было, к примеру, в матче «СКА-Хабаровск» - «Уфа».

Тут Александр Довнев, мой воспитанник по колледжу, выбежал из ворот, выбил за пределы штрафной, а там защитник, зная, что вратаря уже нет – преградил путь мячу руками до пределов штрафной. Но тут у нас желтая а не красная карточка потому, что уже двое дальше перекрывали путь этому мячу.

Возвращаясь к ситуации со «Спартаком»: мы не имеем право на какие-то кривотолки. Игрок пытался сохранить мяч в атаке. То, что он пошёл не в ворота, а в сторону от ворот – это естественно. Нападающий не искал контакта. Он всё делал правильно.

Этот эпизод – очевидный фол. Ещё раз: поставьте этот эпизод в центр поля, и любой из вас скажет, что это фол. Да, голкипер не виноват. Но он сфолил. Это обычное игровое нарушение правил. Просто в штрафной все эти «игровые нарушения» превращаются в пенальти. А вот с таким отношением что «да ну»… Или футболка была бы другой – думаю что случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь

- В теории да: что в центре поля, что в штрафной – фол есть фол. А что это такое для судьи в поле? Оказавшись рядом с такой ситуацией – насколько это большой стресс для судьи? Насколько тут тяжело принять решение?

- Это психология арбитра. В этом класс арбитра и заключается.

- Но пульс у арбитра тут повышается?

- Пульс, конечно-же повышается. Любое фиксируемое арбитром нарушение – это всегда пульс за 180 ударов. Но в этом-то и состоит класс арбитра: в любой ситуации сохранить самообладание и принять правильное решение, несмотря на то, кто сидит на тренерской скамейке, и кто в какой форме играет. Это и есть класс судейства.
Теги: Спартак Амкар Хусаинов
Сегодня, 21:54
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19
(1)
№19 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Цитата: Skyline
клоун это ты. селихов его за ногу схватил. это пенальти


Ты посмотри внимательно - кажись тебя по-жизни кто-то за яйцо держит...

я все прекрасно видел чистейший пенкальт. и большинство адекватных людей эт опонимаеют. а ты дальше сказки задвигай клоун


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№18 Написал: avnik море (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
клоун это ты. селихов его за ногу схватил. это пенальти


Ты посмотри внимательно - кажись тебя по-жизни кто-то за яйцо держит...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№17 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Хусаинов клоун. Девятнадцатый номер отбросил мяч вправо и перепрыгнул через Селихова. Кто его сбивал? )))

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клоун это ты. селихов его за ногу схватил. это пенальти


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А тут постоянно пишут ,что Хусаинов не объективен, а "топит" постоянно за Спартак.
Регистрация: 20.03.2014
№15 Написал: попа жопа (Сегодня, 22:09) #
  • -1
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online

Цитата: Спартак-навсегда
У меня нет уверенности в пенальти совершенно! Падают совсем не так. Амкаровец не падал, а перепрыгивал через Селихова... Достаточного для "сбить" контакта я вообще не видел.

а Паршивлюк с конюшней нет все ровно -свое не пахнет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.10.2017
№14 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Цезарь
спартак работает с судьями это просто уже нельзя отрицать

нам в прошлом году поставили семь пенальти..
мы пробили только два, и то- в самом конце сезона..

если, Санюшка, ты считаешь это работой с судьями- это какая-то странная работа..

кстати..
тебе сметану Тётка уже заготовила ?

Так ведь как сегодняшний матч показал не обязательно именно ставить пенальти в пользу спартака, можно просто не давать бить их соперникам. А можно еще проще-двух игроков удалить например. Как в матче с Ростовом.
Регистрация: 21.09.2017
№13 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Сибирячок
Стопрооцентные не давали.

особенно в игре с Томью
Регистрация: 25.02.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судей уважать нельзя, их можно только терпеть.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
в прошлом году сколько пеналей Спартак заработал

зарабатывают триппер ...на пенальти нарываются...
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хусаинов клоун. Девятнадцатый номер отбросил мяч вправо и перепрыгнул через Селихова. Кто его сбивал? )))
Смотреть с 5:11

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--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У меня нет уверенности в пенальти совершенно! Падают совсем не так. Амкаровец не падал, а перепрыгивал через Селихова... Достаточного для "сбить" контакта я вообще не видел.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№8 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Цитата: Цезарь
спартак работает с судьями это просто уже нельзя отрицать

Конкретно здесь судья просто не решился назначить пенку в конце матча. Случилось это все в первом тайме-будь уверен, пенальти бы был

Какая разница когда? Хоть на первой, хоть на последней секунде матча! Если был, должны ставить! И возможную победу у Амкара судья фактически украл!
Регистрация: 21.09.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:04) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
не ***, а. в прошлом году сколько пеналей Спартак заработал? Стопрооцентные не давали.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:02) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хуся периодически прозревает, когда не пьёт


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:01) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
спартак работает с судьями это просто уже нельзя отрицать

нам в прошлом году поставили семь пенальти..
мы пробили только два, и то- в самом конце сезона..

если, Санюшка, ты считаешь это работой с судьями- это какая-то странная работа..

кстати..
тебе сметану Тётка уже заготовила ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Случилось это все в первом тайме-будь уверен, пенальти бы был

и в чем разница?
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:59) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
спартак работает с судьями это просто уже нельзя отрицать

Конкретно здесь судья просто не решился назначить пенку в конце матча. Случилось это все в первом тайме-будь уверен, пенальти бы был


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 21:59) #
  • +4
  •  (4)

Поговорят,и всё! Что будет судье?
Регистрация: 28.11.2008
№1 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:55) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
спартак работает с судьями это просто уже нельзя отрицать
Регистрация: 21.09.2017
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