Илья Геркус: впереди много важных игр, но именно сейчас мы на первом месте!

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Краснодаром" в 14-м туре РФПЛ."Впереди много важных игр, большой путь, но именно сейчас мы на первом месте в чемпионате!!! Это наш день! Это наше Черкизово! Мы все молодцы", - написал Геркус в Инстаграме.