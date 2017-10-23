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Илья Геркус: впереди много важных игр, но именно сейчас мы на первом месте!

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Краснодаром" в 14-м туре РФПЛ.

"Впереди много важных игр, большой путь, но именно сейчас мы на первом месте в чемпионате!!! Это наш день! Это наше Черкизово! Мы все молодцы", - написал Геркус в Инстаграме.

Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 09:34
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:22) #
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Впереди для вас железобетон, о который вы расшибетесь в лепешку и пойдете под откос.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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