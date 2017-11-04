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Сборная Мексики показала форму, в которой будет играть на ЧМ-2018 (фото)

Сборная Мексики представила форму для участия на чемпионате мира-2018 в России. Домашний комплект выполнен в традиционном зеленом цвете.

Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 06:37
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