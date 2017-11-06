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Борис Чухлов: Шатов, этот сбитый летчик, все потерял, пока не играл

Ветеран "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал игру сине-бело-голубых в матче 16-го тура РФПЛ с "Рубином" (0:0).

"Сегодня по игре: Дзюба и Полоз - это минус два футболиста. Ещё в эту компанию надо Ерохина добавить. Когда не часто дают шанс выходить в основном составе, этот шанс надо использовать. Вообще мысли у команды не вижу. Смотрел матч, вместе с приятелем специально считали: в первые 25 минут больше трёх точных передач подряд не могли сделать!

Не знаю, в прессинге ли дело, но ведь всё это отрабатывается на тренировках, как выходить из-под него. Но не знаю, чем они занимаются, как тренируются. Но команда такого уровня, с высококлассными аргентинцами и лучшими футболистами России, а ведь скупили всех (или почти всех) - так вот они просто не могут отдавать передачи друг другу. Ни мысли, ни желания, ничего не вижу.

Как я уже сказал, Ерохин - это минус один. И не разрушитель он даже. Сегодня Паредес и Краневиттер непонятно во что играли. Вы правильно говорите, что Краневиттер - оборонительного плана, а Паредес раньше передачами, мыслью отличался, но в матче с "Рубином" этого вообще не ощущалось. До концовки матча вообще "Зенит" ничего не показывал. На 87-й минуте Смольников навесил с фланга и Кокорин не забил гол, ещё был эпизод, когда Иванович дважды после углового бил по воротам Джанаева, тоже могли забить. Но поставленной игры у команды нет.

Что "Зенит" делал до 82-й минуты? Это команда, которая претендует на чемпионство. А вышел этот сбитый лётчик, ёлки! Всё потерял Шатов, пока не играл. То, что он так назвал себя после матча в Тронхейме, это переоценка себя. Он никак не может понять, что пришёл другой тренер с другим видением футбола.

Манчини требует, значит, Шатов должен стараться, исполнять, а не играть только назад и поперек. Да, он шел в обыгрыш на коротенького, обрезал, три передачи запорол. Пять потерь мяча - вот что сделал Шатов", - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд".
Теги: Чухлов Зенит
Сегодня, 09:47
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(1)
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шатов, как Дзагоев, еще вернется в игру, Ерохин тоже сможет добавить, а вот Дзюба без Халка закончил играть...Полоз умеет играть в Бердыевский футбол, а создавать при атаке в 6-7 игроков ничего не может...лишний..и еще, если Кокорин на поле, Дзюбе и Полозу там делать нечего, толку больше от Дриусси...
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Barmaley
Шатов пришел в большой футбол из мини-футбола и его уже никто не переучит, ни Манчини, ни Гвардиола. Любой тренер знает, что техника закладывается с детских лет и с первых шагов. В мини-футболе площадка меньше, замены как в хоккее и много других особенностей.

пару лет назад он выглядел неплохо,при чём тут минька smirk
Регистрация: 19.10.2010
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:09) #
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online

Шатов пришел в большой футбол из мини-футбола и его уже никто не переучит, ни Манчини, ни Гвардиола. Любой тренер знает, что техника закладывается с детских лет и с первых шагов. В мини-футболе площадка меньше, замены как в хоккее и много других особенностей.
Регистрация: 17.04.2017
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