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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Чухлов: Шатов, этот сбитый летчик, все потерял, пока не играл
Ветеран "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал игру сине-бело-голубых в матче 16-го тура РФПЛ с "Рубином" (0:0).
"Сегодня по игре: Дзюба и Полоз - это минус два футболиста. Ещё в эту компанию надо Ерохина добавить. Когда не часто дают шанс выходить в основном составе, этот шанс надо использовать. Вообще мысли у команды не вижу. Смотрел матч, вместе с приятелем специально считали: в первые 25 минут больше трёх точных передач подряд не могли сделать!
Не знаю, в прессинге ли дело, но ведь всё это отрабатывается на тренировках, как выходить из-под него. Но не знаю, чем они занимаются, как тренируются. Но команда такого уровня, с высококлассными аргентинцами и лучшими футболистами России, а ведь скупили всех (или почти всех) - так вот они просто не могут отдавать передачи друг другу. Ни мысли, ни желания, ничего не вижу.
Как я уже сказал, Ерохин - это минус один. И не разрушитель он даже. Сегодня Паредес и Краневиттер непонятно во что играли. Вы правильно говорите, что Краневиттер - оборонительного плана, а Паредес раньше передачами, мыслью отличался, но в матче с "Рубином" этого вообще не ощущалось. До концовки матча вообще "Зенит" ничего не показывал. На 87-й минуте Смольников навесил с фланга и Кокорин не забил гол, ещё был эпизод, когда Иванович дважды после углового бил по воротам Джанаева, тоже могли забить. Но поставленной игры у команды нет.
Что "Зенит" делал до 82-й минуты? Это команда, которая претендует на чемпионство. А вышел этот сбитый лётчик, ёлки! Всё потерял Шатов, пока не играл. То, что он так назвал себя после матча в Тронхейме, это переоценка себя. Он никак не может понять, что пришёл другой тренер с другим видением футбола.
Манчини требует, значит, Шатов должен стараться, исполнять, а не играть только назад и поперек. Да, он шел в обыгрыш на коротенького, обрезал, три передачи запорол. Пять потерь мяча - вот что сделал Шатов", - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд".
"Сегодня по игре: Дзюба и Полоз - это минус два футболиста. Ещё в эту компанию надо Ерохина добавить. Когда не часто дают шанс выходить в основном составе, этот шанс надо использовать. Вообще мысли у команды не вижу. Смотрел матч, вместе с приятелем специально считали: в первые 25 минут больше трёх точных передач подряд не могли сделать!
Не знаю, в прессинге ли дело, но ведь всё это отрабатывается на тренировках, как выходить из-под него. Но не знаю, чем они занимаются, как тренируются. Но команда такого уровня, с высококлассными аргентинцами и лучшими футболистами России, а ведь скупили всех (или почти всех) - так вот они просто не могут отдавать передачи друг другу. Ни мысли, ни желания, ничего не вижу.
Как я уже сказал, Ерохин - это минус один. И не разрушитель он даже. Сегодня Паредес и Краневиттер непонятно во что играли. Вы правильно говорите, что Краневиттер - оборонительного плана, а Паредес раньше передачами, мыслью отличался, но в матче с "Рубином" этого вообще не ощущалось. До концовки матча вообще "Зенит" ничего не показывал. На 87-й минуте Смольников навесил с фланга и Кокорин не забил гол, ещё был эпизод, когда Иванович дважды после углового бил по воротам Джанаева, тоже могли забить. Но поставленной игры у команды нет.
Что "Зенит" делал до 82-й минуты? Это команда, которая претендует на чемпионство. А вышел этот сбитый лётчик, ёлки! Всё потерял Шатов, пока не играл. То, что он так назвал себя после матча в Тронхейме, это переоценка себя. Он никак не может понять, что пришёл другой тренер с другим видением футбола.
Манчини требует, значит, Шатов должен стараться, исполнять, а не играть только назад и поперек. Да, он шел в обыгрыш на коротенького, обрезал, три передачи запорол. Пять потерь мяча - вот что сделал Шатов", - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд".
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