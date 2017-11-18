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Андрей Червиченко: это была очень хорошая игра в исполнении "Спартака"

Андрей Червиченко: это была очень хорошая игра в исполнении "Спартака"Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Краснодара" (4:1) в рамках 17-го тура чемпионата России.

- Я думаю, что это была очень хорошая игра в исполнении "Спартака", особенно на контратаках. Первые 10 минут москвичи отстояли, а потом показали классический вариант того, как надо остро действовать на молниеносных атаках. Вообще, удивительно, что красно-белые вышли на эту игру в четыре нападающих. В начале матча спартаковцы отдали инициативу, а после пружина распрямилась и очень болезненно ударила по носу "Краснодар". Я думаю, что это поражение в основном главного тренера Игоря Шалимова, а не всей команды из Краснодара, потому что были видны тактические просчеты у Шалимова. Было непонятно, за счет чего краснодарцы хотят обыграть спартаковцев.

Мне кажется, они сами не понимали, что они могут противопоставить красно-белым, и как действовать против их разящих атакующих действий. "Спартак" полностью переиграл "быков". Массимо Каррера, учитывая проблемы "Краснодара" в защите, сделал ставку на атаку и не прогадал. Тактический ход с четырьмя атакующими игроками предупредили исход этого матча.

- С чем вы связываете такую слабую игру "Краснодара" с топ-соперниками?

- Я говорю, что эта проблема тренерская. Я думаю, что Игорь Шалимов не тот тренер, который способен привести "Краснодар" к чемпионству. А краснодарцы по своей обеспеченности: финансовой, структурной; по возможностям, по набору игроков - "Краснодар" обязан бороться за первое место в чемпионате России. А Шалимов второй сезон подряд пытается зацепиться за строчку, которая позволит играть в Лиге Европы. На мой взгляд, Шалимов "Краснодару" не подходит - им нужен новый тренер.

- В каком настроении "Спартак" подходит к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", и какой результат вы спрогнозируете на эту игру?

- На мой взгляд, у спартаковцев будет слишком хорошее настроение на предстоящую встречу против словенского клуба, поскольку был неплохой матч у российских сборников против Испании (3:3), где наши ребята довольно-таки неплохой футбол показали. Сегодня, какая получилась замечательная победа в Краснодаре. Тут хорошо, чтобы этот успех никого не расслабил, потому что матч против словенцев будет решающим. Последняя игра против "Ливерпуля" вряд ли что-то даст спартаковцам, поэтому они должны на встречу с "Марибором" ставить все, что у них и полностью выложиться. Надеюсь, "Спартак" победит клуб из Любляны со счетом 2:0 или 3:1.
Теги: Червиченко Спартак Краснодар
Вчера, 23:47
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№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Червь - не Червь , гнобит Спартак - всё не так , но сейчас то , что можно сказать ? Спартаку помогли судьи , бакланы , туманы и ветры ? Честная игра двух играющих команд . Спартак - победил , но Краснодар - был хорош .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:44) #
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online

не, не, судьи помогли )
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лопни, пузырь.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Надуюсь, "Спартак" победит клуб из Любляны со счетом 2:0 или 3:1."
Куда уж еще надуваться то? laughing


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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