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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину оценил жеребьёвку чемпионата мира для сборной России и рассказал о причинах падения интереса к футболу в стране.
– Что скажете о результатах жеребьёвки чемпионата мира?
– Тоже смешно, сегодня день смешных коллизий. Я думаю, слабее группу сложно было получить. Но даже при этом с тем же Египтом у нас могут возникнуть проблемы. Мы помним, как нас возил Алжир, а Египет точно не хуже. С одной стороны, максимальный комфорт. С другой – одно дело не выйти из группы с грандами, а другое – не выйти из такой. Я бы сказал, что у нас есть не шансы выйти из группы, а обязательства.
Уругвай не так комфортен, но по последним результатам это не худший вариант. Если не выйти дома из такой группы, то футбол как проект в России можно закрывать, направить все деньги в хоккей с мячом.
– Получается, чем больше страна экспортирует нефти, тем хуже она играет в футбол?
– (смеётся) сложная параллель. Может, просто дело в условиях для футбола. Я думаю, просто нет условий для игры в футбол. В Аравии нет снега, но есть проблема жары. Играть там можно 5-6 месяцев, не больше. После 5-6 туров люди могут заказывать себе места на кладбище.
– Сейчас открываются новые стадионы, вызывающие вау-эффект, но аудитория футбола падает...
– Ну а почему ей не падать? В последние годы всё больше встречаю людей, которые вообще футболом не интересуются. Матчи проходят в неудобное время, самые интересные матчи в параллель. На поле бывает чёрт знает что, судьи творят что хотят, богатые клубы давят нищебродов.
Мы негодуем, когда нас начинают прижимать, как сейчас с допингом. Понятное, что перебор, но мы не видим своим проблем, а когда они начинают нас бить дубиной по голове, то возмущаемся как дети наивные. Думаете то, что абсолютно по-разному оцениваются действия богатых и бедных команд, кого-то привлечёт на трибуны, зная, что их команда обречена? Каждый решает свои маленькие задачки, как сегодня в одной игре, не понимая, что в глобальном плане люди теряют интерес.
– Как это исправить?
– У нас есть непопулярная личность – Саакашвили. Можно по-разному к нему относиться. Но он взял, преступников пересажал, другие сами убежали. Полицию разогнал, создал новую. Понятно, что были изъяны, но ситуация сильно поменялась. Наш футбол надо ровно такими же методами оживлять. Всех разогнать, поставить новых людей, не замазанных старой грязью. И может тогда путём ошибок получится поставить футбол на правильные рельсы.
– Что скажете о результатах жеребьёвки чемпионата мира?
– Тоже смешно, сегодня день смешных коллизий. Я думаю, слабее группу сложно было получить. Но даже при этом с тем же Египтом у нас могут возникнуть проблемы. Мы помним, как нас возил Алжир, а Египет точно не хуже. С одной стороны, максимальный комфорт. С другой – одно дело не выйти из группы с грандами, а другое – не выйти из такой. Я бы сказал, что у нас есть не шансы выйти из группы, а обязательства.
Уругвай не так комфортен, но по последним результатам это не худший вариант. Если не выйти дома из такой группы, то футбол как проект в России можно закрывать, направить все деньги в хоккей с мячом.
– Получается, чем больше страна экспортирует нефти, тем хуже она играет в футбол?
– (смеётся) сложная параллель. Может, просто дело в условиях для футбола. Я думаю, просто нет условий для игры в футбол. В Аравии нет снега, но есть проблема жары. Играть там можно 5-6 месяцев, не больше. После 5-6 туров люди могут заказывать себе места на кладбище.
– Сейчас открываются новые стадионы, вызывающие вау-эффект, но аудитория футбола падает...
– Ну а почему ей не падать? В последние годы всё больше встречаю людей, которые вообще футболом не интересуются. Матчи проходят в неудобное время, самые интересные матчи в параллель. На поле бывает чёрт знает что, судьи творят что хотят, богатые клубы давят нищебродов.
Мы негодуем, когда нас начинают прижимать, как сейчас с допингом. Понятное, что перебор, но мы не видим своим проблем, а когда они начинают нас бить дубиной по голове, то возмущаемся как дети наивные. Думаете то, что абсолютно по-разному оцениваются действия богатых и бедных команд, кого-то привлечёт на трибуны, зная, что их команда обречена? Каждый решает свои маленькие задачки, как сегодня в одной игре, не понимая, что в глобальном плане люди теряют интерес.
– Как это исправить?
– У нас есть непопулярная личность – Саакашвили. Можно по-разному к нему относиться. Но он взял, преступников пересажал, другие сами убежали. Полицию разогнал, создал новую. Понятно, что были изъяны, но ситуация сильно поменялась. Наш футбол надо ровно такими же методами оживлять. Всех разогнать, поставить новых людей, не замазанных старой грязью. И может тогда путём ошибок получится поставить футбол на правильные рельсы.
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