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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну
Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин высказал мнение по поводу жеребьевки ЧМ-2018 для сборной России. Соперниками россиян в группе стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
"На чемпионат мира не приезжает слабых команд. Все умеют биться и отбиваться. В каждой сборной есть звезды. Но когда я увидел результаты жеребьевки, сразу написал некоторым игрокам вашей национальной команды: "Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну". В противном случае, им будет тяжело жить в России.
Салах в Египте – это не Салах в "Ливерпуле", партнеры разительно отличаются. Россия по именам, как ни крути, сильнее египтян и Саудовской Аравии.
Что ответили игроки сборной России? Они промолчали (смеется). Как-то никто ничего и не ответил", - передает слова Воронина "СЭ".
"На чемпионат мира не приезжает слабых команд. Все умеют биться и отбиваться. В каждой сборной есть звезды. Но когда я увидел результаты жеребьевки, сразу написал некоторым игрокам вашей национальной команды: "Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну". В противном случае, им будет тяжело жить в России.
Салах в Египте – это не Салах в "Ливерпуле", партнеры разительно отличаются. Россия по именам, как ни крути, сильнее египтян и Саудовской Аравии.
Что ответили игроки сборной России? Они промолчали (смеется). Как-то никто ничего и не ответил", - передает слова Воронина "СЭ".
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