Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин высказал мнение по поводу жеребьевки ЧМ-2018 для сборной России. Соперниками россиян в группе стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

"На чемпионат мира не приезжает слабых команд. Все умеют биться и отбиваться. В каждой сборной есть звезды. Но когда я увидел результаты жеребьевки, сразу написал некоторым игрокам вашей национальной команды: "Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну". В противном случае, им будет тяжело жить в России.

Салах в Египте – это не Салах в "Ливерпуле", партнеры разительно отличаются. Россия по именам, как ни крути, сильнее египтян и Саудовской Аравии.

Что ответили игроки сборной России? Они промолчали (смеется). Как-то никто ничего и не ответил", - передает слова Воронина "СЭ".
Теги: Воронин Сборная России
Сегодня, 14:15
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:32) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ворона, вы вообще даже до турнира не доехали)))


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Никому ничего не будет, даже если сольют все 3 матча. Даже Мутко останется на своём месте, хотя давно должен сидеть на острове Огненный


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (7)

Да ладно. Не выходили из группы с Алжиром и Кореей и никто ни пол ни страну не менял
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:31) #
  • +4
  •  (6)

Египет в Африке всех порвал ...учитывая Нигерию, котдивуар и другие сильные команды Египет не надо недооценивать
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: gri-070 (Сегодня, 14:29) #
  • -5
  •  (13)

Иди сало жри!
Регистрация: 16.04.2016
№3 Написал: casabl (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (4)

Мож действительно, чтобы не обосраться лучше на поле не выходить?
Пускай сбоку посмотрят, как люди бьются.....


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:26) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Воронин
ЕСЛИ НЕ ВЫЙДЕТЕ ИЗ ТАКОЙ ГРУППЫ, МЕНЯЙТЕ ПОЛ И СТРАНУ

поменяют и переедут к тебе в Киев


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:18) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
а смысл вообще играть в футбол, если сливаться?да еще и в своей стране...такое им запомнят до конца их жизней


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.