Братья Погребняки посетили матч "Ювентус" - "Интер" (фото)

У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч??. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера???. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!?????? #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday

A post shared by Kirill Pogrebnyak (@kirill_poga) on Dec 9, 2017 at 11:28am PST