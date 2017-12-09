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Братья Погребняки посетили матч "Ювентус" - "Интер" (фото)

Нападающий "Балтики" Кирилл Погребняк, а также его братья Павел и Николай посетили матч 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер".

"У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать – каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супердерби, в котором будет идти борьба за первое место", - написал в Инстаграме Кирилл.

У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч??. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера???. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!?????? #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday

A post shared by Kirill Pogrebnyak (@kirill_poga) on

Теги: Погребняк Ювентус Интер
Сегодня, 08:25
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№6 Написал: prime Пенза (Сегодня, 09:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что за хня, вчера у Динамо игра была, а "этот" по Италии разъезжает
Регистрация: 2.08.2009
№5 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 09:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Футбольный туризм.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 09:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gnome
блин, Динамо играет, а этот в Италии на трибуне.

Всегда был трудоголиком, потому и звали - Выгребняк)))


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 09:25) #
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блин, Динамо играет, а этот в Италии на трибуне. Апупительный контракт себе выбил Погреб.
А потом удивляются все, почему это вдруг, Динамо в такой ..опе сидит.


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:24) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
"Ювентус" не смог забить в чемпионате Италии впервые за 45 матчей

Заразили игроков Юве деревянностью)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вооот, ваше место на трибуне, а не на поле...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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