Братья Погребняки посетили матч "Ювентус" - "Интер" (фото)

Нападающий "Балтики" Кирилл Погребняк, а также его братья Павел и Николай посетили матч 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер"."У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать – каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супердерби, в котором будет идти борьба за первое место", - написал в Инстаграме Кирилл.