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Герои дерби. Сборная лучших игроков 20-го тура

О разгромивших главного противника "спартаковцах", об очередном шикарном матче от Фарфана, а также о многом другом - постоянная рубрика Rusfootball.info

Юрий Лодыгин, "Зенит"

В заключительном матче этого года "Зенит" выглядел откровенно серо и невыразительно. Вся команда была совсем плоха - кроме голкипера, еще в начале матча выручившего в нескольких железных эпизодах. Без уверенной игры Юрия Лодыгина в Грозном на перерыв питерцы ушли с отставанием не в восемь очков, а уже в десять. Так что именно Лодыгин становится лучшим голкипером выходных, а ещё - единственным светлым пятном в игре "Зенита" в минувший понедельник.

Роман Зобнин, "Спартак"

Его можно было бы поставить и в центре, поскольку главную пользу в дерби он принёс именно там, но начинал Роман игру на этой позиции, тут его и оставим. Удивительный матч от Зобнина, захватившего весь центр поля. После его перевода туда у ЦСКА уже практически ничего не получалось. Конечно, очень жаль, что вернулся Роман только ближе к перерыву, но ничего - будем надеяться, весной и летом он покажет себя и на длинной дистанции.

Сердар Таски, "Спартак"

И сразу же ещё один футболист из Народной команды. Центральный защитник "Спартака" сыграл надёжно и уверенно, позволив "армейцам" совершить только один момент, закончившийся неточным ударом с линии штрафной. Справились и без Джикии.

Ингасон, "Ростов"

Здесь всё довольно просто и на поверхности - вряд ли стоит что-то дополнительно пояснять, учитывая, что единственный гол этого матча (который, естественно, стал победным) забил центральный защитник дончан. Да и в остальном оборона "южан" в этой встрече была на высоте. Благодаря этому и удалось провести первый матч без Кучука довольно успешно.

Михаил Лысов, "Локомотив"

Совсем ещё юный защитник "железнодорожников" всё прочнее вписывается в лидирующий состав. Совсем недавно, в домашней игре с "Рубином" , он уже отметился результативной передачей, но решил не останавливаться на достигнутом и отметился вновь - теперь в матче против "Тосно". Похоже, что к весне Михаил окончательно станет полноценным игроком главного состава "железнодорожников".

Фернандо, "Спартак"

Бразилец сыграл немного не в типичном для себя стиле. На первом месте в дерби с ЦСКА у опорного полузащитника было разрушение. Он в течение всего матча здорово работал перед собственной штрафной и не уставал донимать соперника гораздо выше. Второй гол пришёл после отбора Фернандо - именно он заставил ошибиться Натхо.

Квинси Промес, "Спартак"

Главная звезда тура. Не забивавший до этого "красно-синим" целых восемь матчей голландец наконец показал себя. Дубль в ворота Акинфеева. Вполне вероятно, что это были первые голы от Квинси "армейцам", они же станут и последними - никакой уверенности в том, что к началу следующего сезона он будет все ещё в "Спартаке", нет.

Классон, "Краснодар"

Несмотря на то, что пермяки били по воротам гораздо чаще, команда Шалимова взяла верх в противостоянии с "Амкаром". Шведский футболист отметился дважды. Сначала ассистировал Игнатьеву (этот гол, кстати, стал победным), а затем забил уже сам, оформив контрольный, после которого стало уже всё окончательно ясно.

Евгений Луценко, "Динамо"

"Бело-голубые" победили во втором матче подряд (некоторое время назад ожидать нечто подобное было странно) и поднялись на двенадцатое место. Вновь с положительной стороны отличился Луценко - "Анжи" удалось обыграть во многом благодаря ему. Гол и голевой пас позволяют включить Евгения в список лучших.

Фарфан, "Локомотив"

И снова - он. Перуанец, похоже, уже однозначно становится самым полезным игроком заключительной части этого календарного года. Забил Фарфан и "Тосно" - сразу два мяча - и стал одним из главных творцов последней победы "Локо" в этом году.

Сердар Азмун, "Рубин"

Наконец, набрали очки и казанцы, в последнее время их только постоянно терявшие. Правда, и соперник попался с такой же проблемой - хабаровский СКА. В результате "Рубин" отгрузил три мяча дальневосточным "армейцам" и завоевал долгожданные три очка. Иранский Месси, о котором мы давно ничего хорошего не слышали, на сей раз принес команде пользу - две голевые передачи.

Герои дерби. Сборная лучших игроков 20-го тура


Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зобнин Лодыгин Таски Фернандо Промес Фарфан Азмун Классон
Сегодня, 14:30
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№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
у автора по матиматике была двойка судя по всему.Зенит никак бы не получил -10 очков от лохо


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: makcnmka (Сегодня, 14:27) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Луиса Адриано еще не хватает тут, я бы вместо Фернандо внес
Регистрация: 16.03.2010
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