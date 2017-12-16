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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Чигринский: нравится сборная Украины при Шевченко, команда не боится играть
Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский высказал мнение об игре сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.
"Мне футбол сборной нравится. Появилась какая-то уверенность, команда не боится играть. Ребята стремятся брать инициативу в свои руки, а это очень непросто.
Думаю, Шевченко сильно рисковал, меняя сам подход к постановке игры. Все-таки нужно понимать наш менталитет, нашу психологию. В минувшем отборочном турнире сборная в каждом матче старалась действовать с позиции силы, с позиции контроля ситуации на поле. Раньше такого не было.
Раньше был быстрый выход из обороны в атаку, умение вести единоборства и так далее. Я не говорю, что это плохо — любая тактика имеет право на жизнь.
Но мне сложно было понять, когда соперник в 10 метрах, а тебе уже кричат: "Минимум риска - диагональ". Нам приходилось выполнять все эти установки, хотя мы с ребятами считали, что ни чем не хуже других сборных - даже топовых.
Можно сказать, что Шевченко бросил вызов всей футбольной системе Украины. Все-таки такую игру нужно строить не сверху вниз, а наоборот. Надо начинать с детских школ, с юношеских команд. На уровне подготовки менять само мышление игроков, – передает слова Чигринского "Команда №1".
"Мне футбол сборной нравится. Появилась какая-то уверенность, команда не боится играть. Ребята стремятся брать инициативу в свои руки, а это очень непросто.
Думаю, Шевченко сильно рисковал, меняя сам подход к постановке игры. Все-таки нужно понимать наш менталитет, нашу психологию. В минувшем отборочном турнире сборная в каждом матче старалась действовать с позиции силы, с позиции контроля ситуации на поле. Раньше такого не было.
Раньше был быстрый выход из обороны в атаку, умение вести единоборства и так далее. Я не говорю, что это плохо — любая тактика имеет право на жизнь.
Но мне сложно было понять, когда соперник в 10 метрах, а тебе уже кричат: "Минимум риска - диагональ". Нам приходилось выполнять все эти установки, хотя мы с ребятами считали, что ни чем не хуже других сборных - даже топовых.
Можно сказать, что Шевченко бросил вызов всей футбольной системе Украины. Все-таки такую игру нужно строить не сверху вниз, а наоборот. Надо начинать с детских школ, с юношеских команд. На уровне подготовки менять само мышление игроков, – передает слова Чигринского "Команда №1".
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