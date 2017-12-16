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СМИ: "Арарат" расторг контракты с Ребко и Лебеденко

Капитан "Арарата" Алексей Ребко и нападающий московской команды Игорь Лебеденко расторгли контракты с клубом, передает ТАСС.

"Лебеденко и Ребко разорвали контракты с "Араратом" по обоюдному согласию сторон. Игроки не подходят под концепцию клуба", – сказал источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Арарат Ребко Лебеденко
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№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 14:05) #
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Регистрация: 2.06.2009
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