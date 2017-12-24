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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джордан Хендерсон не сыграет против "Суонси"
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон получил травму в матче чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:3), сообщает ВВС.
Футболист сборной Англии был заменен на 13-й минуте встречи из-за повреждения бедра.
Точный срок восстановления не уточняется. Хендерсон пропустит ближайший матч с "Суонси".
Футболист сборной Англии был заменен на 13-й минуте встречи из-за повреждения бедра.
Точный срок восстановления не уточняется. Хендерсон пропустит ближайший матч с "Суонси".
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