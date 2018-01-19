В Германии сообщают, что Константин Рауш подписал контракт с "Динамо"

Защитник "Кельна" Константин Рауш стал игроком "Динамо", сообщает немецкое издание Kicker.Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с бело-голубыми. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.