Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В Германии сообщают, что Константин Рауш подписал контракт с "Динамо"

Защитник "Кельна" Константин Рауш стал игроком "Динамо", сообщает немецкое издание Kicker.

Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с бело-голубыми. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
Теги: Рауш Кельн Динамо Трансферы
Сегодня, 23:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.