Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Софиан Ханни отказался от перехода в "Спартак"

Полузащитник "Андерлехта" Софиан Ханни ответил отказом на предложение "Спартака", сообщил бельгийский журналист Стефан Паувельс в твиттере.

Красно-белые были заинтересованы в услугах 27-летнего футболиста, однако алжирец не смог принять предложение по семейным обстоятельствам.
Теги: Спартак Андерлехт Трансферы
Сегодня, 12:04
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Critique (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Защитник Лукас Вериссимо в ближайшие дни станет игроком «Спартака». Московский клуб согласовал переход с «Сантосом
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (2)
online

По семейным обстоятельствам: у меня в семье все мусульмане. Не хочу быть свиньей!
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.