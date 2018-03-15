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Антонио Конте: Месси решил исход противостояния

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3).

"Месси решил исход этого противостояния. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который каждый год забивает по 60 мячей. Это не просто топовый игрок, это суперзвезда.

Нам немного не повезло в этих двух матчах - мы четыре раза попали в каркас ворот. "Барселона" же очень четко реализовывала свои моменты. У нас тоже были возможности, но мы не смогли ими воспользоваться", - передает слова Конте официальный сайт УЕФА.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 08:25
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