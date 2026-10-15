Аленичев назвал лучшего российского легионера в истории

"Много российских легионеров можно выделить. Валера Карпин, Саша Мостовой, Андрей Аршавин, Рома Павлюченко, Леша Смертин, Павел Погребняк. Я бы всех выделил, кто играл за границей", — заявил Аленичев.
При этом тренер подчеркнул, что при необходимости выбрать только одного футболиста отдал бы предпочтение своему бывшему партнеру по сборной России.
"Если же выбрать одного, то это был бы наш "царь" Мостовой. Он пальму первенства никому не отдает", — добавил специалист.
Напомним, большую часть зарубежной карьеры Мостовой провел в испанской "Сельте", за которую выступал с 1996 по 2004 год. Российский полузащитник стал одним из лидеров команды из Виго и получил от болельщиков прозвище "Царь". Также за время выступлений в Европе он защищал цвета португальской "Бенфики", французского "Кана" и "Страсбура".
Сам Аленичев также добился серьезных успехов за границей. В составе "Порту" россиянин выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, став одним из самых титулованных отечественных футболистов, выступавших в европейских клубах.
Источник: ТАСС