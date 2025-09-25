Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Главный тренер "Енисея" Тихонов оценил уровень "Амкала"

Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Амкалом" из Медиалиги в 1/32 Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Енисей"
"Как уровень "Амкала"? Хорошая команда. Ребята - молодцы!" - приводит слова Тихонова "СЭ".

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвертого раунда Пути регионов Кубка России, в котором "Енисей" встречался в гостях с медиаклубом "Амкалом". Игра проходила на стадионе "Зоркий" в Красногорске и завершилась минимальной победой команды Андрея Тихонова со счетом 2:1. Решающий мяч на 87-й минуте игры забил нападающий Астемир Хашкулов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится