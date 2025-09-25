"Как уровень "Амкала"? Хорошая команда. Ребята - молодцы!" - приводит слова Тихонова "СЭ".
Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвертого раунда Пути регионов Кубка России, в котором "Енисей" встречался в гостях с медиаклубом "Амкалом". Игра проходила на стадионе "Зоркий" в Красногорске и завершилась минимальной победой команды Андрея Тихонова со счетом 2:1. Решающий мяч на 87-й минуте игры забил нападающий Астемир Хашкулов.
Главный тренер "Енисея" Тихонов оценил уровень "Амкала"
Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Амкалом" из Медиалиги в 1/32 Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Енисей"