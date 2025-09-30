Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

"Ребята, звоните!" Ташуев высказался о возможном назначении в "Факел"

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о возможном назначении в воронежский "Факел".
Фото: ФК "Факел"
"Общения с руководством "Факела" у меня все еще не было. Я, как и любой специалист без команды, жду предложений. Ребята, звоните! Мне уже звонили люди: "Поздравляем вас с назначением! Жаль, что нас не дождались". Спрашиваю: "Кого вас?" Отвечают: "Такой-то клуб будет тренера искать к концу года". А я же еще не в "Факеле". Немного медвежья услуга получилась", - приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, что ранее воронежский "Факел" объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера - сообщалось, что его место может занять Сергей Ташуев. Ранее Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата", воронежского "Факела", "Чайки", "Кубани" и ряда других российских клубов.

После 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 24 набранными очками в своем активе. В 13 туре чемпионата "Факел" сыграет на домашнем стадионе с ульяновской "Волгой".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится