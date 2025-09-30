"Ребята, звоните!" Ташуев высказался о возможном назначении в "Факел"

"Общения с руководством "Факела" у меня все еще не было. Я, как и любой специалист без команды, жду предложений. Ребята, звоните! Мне уже звонили люди: "Поздравляем вас с назначением! Жаль, что нас не дождались". Спрашиваю: "Кого вас?" Отвечают: "Такой-то клуб будет тренера искать к концу года". А я же еще не в "Факеле". Немного медвежья услуга получилась", - приводит слова Ташуева Sport24.
Напомним, что ранее воронежский "Факел" объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера - сообщалось, что его место может занять Сергей Ташуев. Ранее Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата", воронежского "Факела", "Чайки", "Кубани" и ряда других российских клубов.
После 12 сыгранных туров воронежцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 24 набранными очками в своем активе. В 13 туре чемпионата "Факел" сыграет на домашнем стадионе с ульяновской "Волгой".
Фото: ФК "Факел"