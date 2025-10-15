"Кононов тут ни при чём. Он остался без работы - его позвали на работу. Вопрос, так сказать, по классике: а судьи-то кто? В том смысле - кто эти прекрасные люди, которые принимают такие гениальные управленческие решения? Как говорится, найти бы их телефоны и консультироваться", - сказал Губерниев в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 15 октября, пресс-служба "Торпедо" объявила о возвращении Олега Кононова в качестве главного тренера команды. Российский специалист уже тренировал "автозаводцев" с 17 января 2024 года по 15 августа 2025 года. Под его руководством команда провела 54 матча, одержала 23 победы, 20 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
Кононов пришел в московское "Торпедо" на замену Дмитрию Парфенову. Бывший главный тренер возглавил команду 13 сентября и провел с ней 5 игр. В двух встречах клуб одержал победу, в одной сыграл вничью и в двух потерпел поражение.
Губерниев резко высказался о назначении Кононова главным тренером "Торпедо"
Фото: ФК "Спартак"