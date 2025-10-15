Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
Нефтехимик2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Губерниев резко высказался о назначении Кононова главным тренером "Торпедо"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении руководства московского "Торпедо" вернуть Олега Кононова на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Кононов тут ни при чём. Он остался без работы - его позвали на работу. Вопрос, так сказать, по классике: а судьи-то кто? В том смысле - кто эти прекрасные люди, которые принимают такие гениальные управленческие решения? Как говорится, найти бы их телефоны и консультироваться", - сказал Губерниев в интервью "Чемпионату".

Сегодня, 15 октября, пресс-служба "Торпедо" объявила о возвращении Олега Кононова в качестве главного тренера команды. Российский специалист уже тренировал "автозаводцев" с 17 января 2024 года по 15 августа 2025 года. Под его руководством команда провела 54 матча, одержала 23 победы, 20 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Кононов пришел в московское "Торпедо" на замену Дмитрию Парфенову. Бывший главный тренер возглавил команду 13 сентября и провел с ней 5 игр. В двух встречах клуб одержал победу, в одной сыграл вничью и в двух потерпел поражение.

