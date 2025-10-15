Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
Нефтехимик2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

РФС отреагировал на слухи о негласном руководстве отстраненного функционера в "Торпедо"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал слухи о том, что бывший совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев продолжает оказывать влияние на клуб.
Фото: ФК "Полтава"
"Соболев был совладельцем и председателем совета директоров "Торпедо" - футбольным субъектом. И был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. На сегодняшний день у нас нет информации, что Соболев принимает какое-то участие в делах "Торпедо", - сказал Григорьянц в интервью "Чемпионату".

В августе 2025 года Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов были помещены в СИЗО по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо". В начале октября Соболев был переведен под домашний арест.

На данный момент "Торпедо" занимает последнюю строчку с 10-ю очками в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч команды пройдет 16 октября против "Велеса" в рамках Кубка России.

