"Соболев был совладельцем и председателем совета директоров "Торпедо" - футбольным субъектом. И был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. На сегодняшний день у нас нет информации, что Соболев принимает какое-то участие в делах "Торпедо", - сказал Григорьянц в интервью "Чемпионату".
В августе 2025 года Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов были помещены в СИЗО по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо". В начале октября Соболев был переведен под домашний арест.
На данный момент "Торпедо" занимает последнюю строчку с 10-ю очками в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч команды пройдет 16 октября против "Велеса" в рамках Кубка России.
РФС отреагировал на слухи о негласном руководстве отстраненного функционера в "Торпедо"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал слухи о том, что бывший совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев продолжает оказывать влияние на клуб.
Фото: ФК "Полтава"