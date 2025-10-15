Матчи Скрыть

"Нельзя убивать такие великие клубы. Позор". Канчельскис - о "Торпедо"

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис эмоционально отреагировал на кадровые решения руководства "Торпедо".
Фото: ФК "Спартак"
"Это даже смешно. Парфёнова уже уволили спустя месяц, вернули Кононова… Бардак! Кто руководит "Торпедо"? Откуда такие руководители берутся? Так не бывает просто! Нельзя убивать такие великие клубы. Позор", - сказал Канчельскис в интервью "Чемпионату".

Сегодня, 15 октября, московское "Торпедо" объявило об уходе Дмитрия Парфенова с должности главного тренера команды. Под руководством российского специалиста "автозаводцы" провели 5 матчей, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

На место Парфенова пришел Олег Кононов, ранее работавший в клубе с начала 2024 года по 15 августа 2025 года.

После 14-ти туров "автозаводцы" находятся на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ.

