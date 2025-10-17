Радимов назвал "клоунадой" возвращение Кононова в "Торпедо"

"Как вообще такое возможно? Вот я, к примеру, футболист "Торпедо". У команды ушёл главный тренер, но через месяц он возвращается. Я его не буду воспринимать. Во всяком случае, я бы так отреагировал. Это какая-то клоунада. Это выглядит комично, какая-то карикатура", - сказал Радимов в интервью "Матч ТВ".
В среду, 15 октября "Торпедо" объявило возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды. До этого был расторгнут контракт с Дмитрием Парфёновым, который провёл в клубе 32 дня. Вчера чёрно-белые обыграли "Велес" со счётом 3:0 в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России.
Напомним, что Олег Кононов тренировал "автозаводцев" с января 2024 по август 2025 года. После 14 сыгранных туров в Первой лиге "Торпедо" располагается на последнем месте, имея в своём активе 10 очков.
